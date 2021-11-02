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Байден жестко высказался о Путине на саммите в Глазго
Байден раскритиковал Путина на саммите в Глазго - РИА Новости, 03.11.2021
Байден жестко высказался о Путине на саммите в Глазго
Президент США Джо Байден вновь заявил, что РФ и КНР "не явились" на встречу G20 в Риме, и добавил, что от президента России Владимира Путина нет информации о... РИА Новости, 03.11.2021
2021-11-02T22:53
2021-11-02T22:53
2021-11-03T03:48
в мире
саммит g20
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владимир путин
джо байден
большая двадцатка
россия
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь заявил, что РФ и КНР "не явились" на встречу G20 в Риме, и добавил, что от президента России Владимира Путина нет информации о том, что он собирается делать по климату.На пресс-конференции в Глазго Байден раскритиковал КНР, заявив, что она претендует на роль мирового лидера, но де-факто не участвует в таких форумах, как G20."То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать", - заявил Байден.
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в мире, саммит g20, сша, владимир путин, джо байден, большая двадцатка, россия
22:53 02.11.2021 (обновлено: 03:48 03.11.2021)
Байден раскритиковал Путина на саммите в Глазго
Президент США Байден: в России проблемы с климатом, тундра горит