https://ria.ru/20211102/bayden-1757463239.html

Байден жестко высказался о Путине на саммите в Глазго

Байден раскритиковал Путина на саммите в Глазго - РИА Новости, 03.11.2021

Байден жестко высказался о Путине на саммите в Глазго

Президент США Джо Байден вновь заявил, что РФ и КНР "не явились" на встречу G20 в Риме, и добавил, что от президента России Владимира Путина нет информации о... РИА Новости, 03.11.2021

2021-11-02T22:53

2021-11-02T22:53

2021-11-03T03:48

в мире

саммит g20

сша

владимир путин

джо байден

большая двадцатка

россия

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден вновь заявил, что РФ и КНР "не явились" на встречу G20 в Риме, и добавил, что от президента России Владимира Путина нет информации о том, что он собирается делать по климату.На пресс-конференции в Глазго Байден раскритиковал КНР, заявив, что она претендует на роль мирового лидера, но де-факто не участвует в таких форумах, как G20."То же самое с Путиным в России. У него тундра горит. У него буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать", - заявил Байден.

https://ria.ru/20211102/putin-1757389221.html

сша

россия

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в мире, саммит g20, сша, владимир путин, джо байден, большая двадцатка, россия