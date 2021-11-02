https://ria.ru/20211102/bayden-1757461477.html

Байден обвинил Россию и ОПЕК в росте цен на нефть

Байден обвинил Россию и ОПЕК в росте цен на нефть - РИА Новости, 02.11.2021

Байден обвинил Россию и ОПЕК в росте цен на нефть

Президент США Джо Байден обвинил РФ и ОПЕК в повышении цен на нефть. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T22:31

2021-11-02T22:31

2021-11-02T22:35

экономика

опек

россия

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глазго (город)

джо байден

цены на нефть

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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден обвинил РФ и ОПЕК в повышении цен на нефть."Если посмотреть на цену на бензин, на нефтяные цены, это на данный момент последствие отказа России или стран ОПЕК качать больше нефти. Посмотрим, что с этим произойдет рано или поздно", - сказал Байден на пресс-конференции в Глазго.

https://ria.ru/20211031/bayden-1757130513.html

россия

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глазго (город)

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2021

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экономика, опек, россия, сша, глазго (город), джо байден, цены на нефть