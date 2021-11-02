https://ria.ru/20211102/bayden-1757461477.html
Байден обвинил Россию и ОПЕК в росте цен на нефть
Байден обвинил Россию и ОПЕК в росте цен на нефть - РИА Новости, 02.11.2021
Байден обвинил Россию и ОПЕК в росте цен на нефть
Президент США Джо Байден обвинил РФ и ОПЕК в повышении цен на нефть. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T22:31
2021-11-02T22:31
2021-11-02T22:35
экономика
опек
россия
сша
глазго (город)
джо байден
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 2 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден обвинил РФ и ОПЕК в повышении цен на нефть."Если посмотреть на цену на бензин, на нефтяные цены, это на данный момент последствие отказа России или стран ОПЕК качать больше нефти. Посмотрим, что с этим произойдет рано или поздно", - сказал Байден на пресс-конференции в Глазго.
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экономика, опек, россия, сша, глазго (город), джо байден, цены на нефть
22:31 02.11.2021 (обновлено: 22:35 02.11.2021)
Байден обвинил Россию и ОПЕК в росте цен на нефть
Байден: рост цен на нефть происходит из-за отказа России и ОПЕК от дополнительной добычи