Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211102/bayden-1757392672.html
Это позор! Стало известно, как Байден умолял Путина о помощи
Умолял Путина! К "опозорившему США" Байдену обратились в прямом эфире - РИА Новости, 02.11.2021
Это позор! Стало известно, как Байден умолял Путина о помощи
Ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити раскритиковал политические решения и поведение президента США Джо Байдена. В частности, журналист обвинил главу Белого... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T15:32
2021-11-02T17:47
в мире
сша
глазго
европа
владимир путин
джо байден
опек
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757327684_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7597a367546932cad6388d9993f750fa.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити раскритиковал политические решения и поведение президента США Джо Байдена. В частности, журналист обвинил главу Белого дома в непоследовательных шагах, касающихся добычи нефти."Он снизил наши поставки нефти и газа, в то же самое время — уже во второй раз! — он умоляет ОПЕК и Саудовскую Аравию, и Ближний Восток, и Владимира Путина качать больше нефти", — заявил Хэннити.Он добавил, что, по словам сенатора Баррассо, Соединенные Штаты получают "больше нефти от Путина, чем от Аляски".В эфире прозвучали и другие претензии к американской власти. Например, журналист Fox News не смог объяснить, почему Белый дом не попытался остановить строительство российского трубопровода "Северный поток — 2", но при этом "уничтожил высокооплачиваемые рабочие места для американских специалистов в энергетической отрасли, в частности на трубопроводе Keystone XL".Больше всего критике подвергли поведение Байдена на климатическом саммите в Глазго. Американскому телеведущему не понравилось "всеобъемлющее извинение" Байдена перед Европой за "злодеяния Америки". Он припомнил лидеру США и набравший в Сети популярность ролик, где президент борется со сном, слушая вступительную речь на саммите. По мнению Хэннити, это стало "очередным позорным моментом" в президентстве Байдена.
https://ria.ru/20211102/bayden-1757319140.html
https://ria.ru/20210829/usnul-1747733199.html
сша
глазго
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757327684_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_a212df0af89ea0f29fa150fbd84daa25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, глазго, европа, владимир путин, джо байден, опек, северный поток — 2, россия
15:32 02.11.2021 (обновлено: 17:47 02.11.2021)
 
Умолял Путина! К "опозорившему США" Байдену обратились в прямом эфире

Ведущий Fox News Хэннити: президент Байден опозорил страну

© REUTERS / Evan Vucci/ Pool Президент США Джо Байден на конференции ООН по изменению климата в Глазго
Президент США Джо Байден на конференции ООН по изменению климата в Глазго - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© REUTERS / Evan Vucci/ Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити раскритиковал политические решения и поведение президента США Джо Байдена. В частности, журналист обвинил главу Белого дома в непоследовательных шагах, касающихся добычи нефти.
"Он снизил наши поставки нефти и газа, в то же самое время — уже во второй раз! — он умоляет ОПЕК и Саудовскую Аравию, и Ближний Восток, и Владимира Путина качать больше нефти", — заявил Хэннити.
Президент США Джо Байден во время итоговой пресс-конференции по итогам работы саммита Группы двадцати в Риме - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
Вчера, 09:31
В сенате США назвали Байдена катастрофой для страны
Он добавил, что, по словам сенатора Баррассо, Соединенные Штаты получают "больше нефти от Путина, чем от Аляски".
В эфире прозвучали и другие претензии к американской власти. Например, журналист Fox News не смог объяснить, почему Белый дом не попытался остановить строительство российского трубопровода "Северный поток — 2", но при этом "уничтожил высокооплачиваемые рабочие места для американских специалистов в энергетической отрасли, в частности на трубопроводе Keystone XL".
Больше всего критике подвергли поведение Байдена на климатическом саммите в Глазго. Американскому телеведущему не понравилось "всеобъемлющее извинение" Байдена перед Европой за "злодеяния Америки". Он припомнил лидеру США и набравший в Сети популярность ролик, где президент борется со сном, слушая вступительную речь на саммите. По мнению Хэннити, это стало "очередным позорным моментом" в президентстве Байдена.
Байден на встрече с премьер-министром Израиля
29 августа, 15:16
Американцы назвали "уснувшего" на переговорах Байдена позором для США
 
В миреСШАГлазгоЕвропаВладимир ПутинДжо БайденОПЕКСеверный поток — 2Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:33Эксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиян
03:20Врач рассказал, как уберечься от ОРВИ дома
03:20Назван универсальный продукт для людей со слабым сердцем
03:17Ядерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетью
03:15Адвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данных
03:13Рубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал эксперт
03:11Источник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11
03:04Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению
03:00"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабря
03:00Эксперт рассказал, как не купить поддельную мебель
02:55Правительство засекретит закупки ФСО и Росгвардии
02:30Специалист рассказала, как с пользой употреблять семена конопли
02:15Финансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставок
02:15Врач предупредила о последствиях недолеченного гриппа
02:06Гинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации
02:02"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию
01:56Пушков нашел несостыковки в истории с ЧП с американской подлодкой
01:56Сафронова поместили в карцер СИЗО
01:52В Швеции мужчина убил человека, упав с седьмого этажа в концертном зале
Лента новостейМолния
В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиянВрач рассказал, как уберечься от ОРВИ домаНазван универсальный продукт для людей со слабым сердцемЯдерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетьюАдвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данныхРубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал экспертИсточник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабряЭксперт рассказал, как не купить поддельную мебельПравительство засекретит закупки ФСО и РосгвардииСпециалист рассказала, как с пользой употреблять семена коноплиФинансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставокВрач предупредила о последствиях недолеченного гриппаГинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в БолгариюПушков нашел несостыковки в истории с ЧП с американской подлодкойСафронова поместили в карцер СИЗОВ Швеции мужчина убил человека, упав с седьмого этажа в концертном зале