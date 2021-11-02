https://ria.ru/20211102/bayden-1757392672.html

Это позор! Стало известно, как Байден умолял Путина о помощи

Умолял Путина! К "опозорившему США" Байдену обратились в прямом эфире - РИА Новости, 02.11.2021

Это позор! Стало известно, как Байден умолял Путина о помощи

Ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити раскритиковал политические решения и поведение президента США Джо Байдена. В частности, журналист обвинил главу Белого... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T15:32

2021-11-02T15:32

2021-11-02T17:47

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити раскритиковал политические решения и поведение президента США Джо Байдена. В частности, журналист обвинил главу Белого дома в непоследовательных шагах, касающихся добычи нефти."Он снизил наши поставки нефти и газа, в то же самое время — уже во второй раз! — он умоляет ОПЕК и Саудовскую Аравию, и Ближний Восток, и Владимира Путина качать больше нефти", — заявил Хэннити.Он добавил, что, по словам сенатора Баррассо, Соединенные Штаты получают "больше нефти от Путина, чем от Аляски".В эфире прозвучали и другие претензии к американской власти. Например, журналист Fox News не смог объяснить, почему Белый дом не попытался остановить строительство российского трубопровода "Северный поток — 2", но при этом "уничтожил высокооплачиваемые рабочие места для американских специалистов в энергетической отрасли, в частности на трубопроводе Keystone XL".Больше всего критике подвергли поведение Байдена на климатическом саммите в Глазго. Американскому телеведущему не понравилось "всеобъемлющее извинение" Байдена перед Европой за "злодеяния Америки". Он припомнил лидеру США и набравший в Сети популярность ролик, где президент борется со сном, слушая вступительную речь на саммите. По мнению Хэннити, это стало "очередным позорным моментом" в президентстве Байдена.

https://ria.ru/20211102/bayden-1757319140.html

https://ria.ru/20210829/usnul-1747733199.html

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в мире, сша, глазго, европа, владимир путин, джо байден, опек, северный поток — 2, россия