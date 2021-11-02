https://ria.ru/20211102/bayden-1757319140.html
Это катастрофа. От Байдена отказываются американские сенаторы
В сенате США назвали Байдена катастрофой для страны - РИА Новости, 02.11.2021
Это катастрофа. От Байдена отказываются американские сенаторы
Американский сенатор-республиканец Рик Скотт назвал президентство Джо Байдена катастрофой для США, сообщает RT. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T09:31
2021-11-02T09:31
2021-11-02T10:50
в мире
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джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Рик Скотт назвал президентство Джо Байдена катастрофой для США, сообщает RT."Всего за девять месяцев на посту, проводя радикально-социалистический курс вместо политики, действительно отвечающей интересам американских семей, он довел Америку до опасно низких показателей", — заявил парламентарий.По его словам, в третьем квартале американский ВВП снизился "на фоне растущей при Байдене инфляции и кризиса в цепочке поставок". Скотт отметил, что неверные решения президента привели к росту цен "почти на все"."При Джо Байдене американцы уже не могут сводить концы с концами. Пора президенту очнуться и прислушаться, пока США не подошли к полному экономическому краху", — добавил Скотт.Ранее бывший президент Дональд Трамп заявил, что Байден пытается "построить в США Китай", увеличивая налоговую нагрузку на работающие семьи.
https://ria.ru/20211101/bayden-1757282747.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
09:31 02.11.2021 (обновлено: 10:50 02.11.2021)
В сенате США назвали Байдена катастрофой для страны
Сенатор Рик Скотт назвал президента США Джо Байдена катастрофой для страны