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Это катастрофа. От Байдена отказываются американские сенаторы
В сенате США назвали Байдена катастрофой для страны - РИА Новости, 02.11.2021
Это катастрофа. От Байдена отказываются американские сенаторы
Американский сенатор-республиканец Рик Скотт назвал президентство Джо Байдена катастрофой для США, сообщает RT. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T09:31
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в мире
сша
джо байден
дональд трамп
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Рик Скотт назвал президентство Джо Байдена катастрофой для США, сообщает RT."Всего за девять месяцев на посту, проводя радикально-социалистический курс вместо политики, действительно отвечающей интересам американских семей, он довел Америку до опасно низких показателей", — заявил парламентарий.По его словам, в третьем квартале американский ВВП снизился "на фоне растущей при Байдене инфляции и кризиса в цепочке поставок". Скотт отметил, что неверные решения президента привели к росту цен "почти на все"."При Джо Байдене американцы уже не могут сводить концы с концами. Пора президенту очнуться и прислушаться, пока США не подошли к полному экономическому краху", — добавил Скотт.Ранее бывший президент Дональд Трамп заявил, что Байден пытается "построить в США Китай", увеличивая налоговую нагрузку на работающие семьи.
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
09:31 02.11.2021 (обновлено: 10:50 02.11.2021)
 
В сенате США назвали Байдена катастрофой для страны

Сенатор Рик Скотт назвал президента США Джо Байдена катастрофой для страны

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден во время итоговой пресс-конференции по итогам работы саммита "Группы двадцати" в Риме
Президент США Джо Байден во время итоговой пресс-конференции по итогам работы саммита Группы двадцати в Риме - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Американский сенатор-республиканец Рик Скотт назвал президентство Джо Байдена катастрофой для США, сообщает RT.
"Всего за девять месяцев на посту, проводя радикально-социалистический курс вместо политики, действительно отвечающей интересам американских семей, он довел Америку до опасно низких показателей", — заявил парламентарий.
По его словам, в третьем квартале американский ВВП снизился "на фоне растущей при Байдене инфляции и кризиса в цепочке поставок". Скотт отметил, что неверные решения президента привели к росту цен "почти на все".
"При Джо Байдене американцы уже не могут сводить концы с концами. Пора президенту очнуться и прислушаться, пока США не подошли к полному экономическому краху", — добавил Скотт.
Ранее бывший президент Дональд Трамп заявил, что Байден пытается "построить в США Китай", увеличивая налоговую нагрузку на работающие семьи.
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