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В Башкирии объяснили отсутствие вакцины "Спутник Лайт"

В Башкирии объяснили отсутствие вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 02.11.2021

В Башкирии объяснили отсутствие вакцины "Спутник Лайт"

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что отсутствующую в данный момент в регионе вакцину "Спутник Лайт" привезут после 10 ноября, и объяснил... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T16:43

2021-11-02T16:43

2021-11-02T16:43

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УФА, 2 ноя – РИА Новости. Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что отсутствующую в данный момент в регионе вакцину "Спутник Лайт" привезут после 10 ноября, и объяснил ее популярность среди граждан тем, что она однокомпонентная.Он отметил, что при этом, ревакцинироваться можно любой вакциной, которая зарегистрирована на территории РФ."В настоящий момент у нас ожидается прибытие партии "Спутник Лайт". По той информации, которую доводят до нас через информационные порталы при правительстве РФ, ориентировочное прибытие после 10 числа. Но, уважаемые граждане, в настоящий момент в республику поставлено более двух миллионов доз вакцины, в обороте находятся 500 тысяч доз вакцины. Дефицита нет", - обратился министр к жителям Башкирии.

https://ria.ru/20211101/vaktsina-1757256259.html

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общество, здоровье - общество, республика башкортостан, россия, коронавирус covid-19