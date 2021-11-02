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В Башкирии объяснили отсутствие вакцины "Спутник Лайт"
В Башкирии объяснили отсутствие вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 02.11.2021
В Башкирии объяснили отсутствие вакцины "Спутник Лайт"
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что отсутствующую в данный момент в регионе вакцину "Спутник Лайт" привезут после 10 ноября, и объяснил... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T16:43
2021-11-02T16:43
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
республика башкортостан
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коронавирус covid-19
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УФА, 2 ноя – РИА Новости. Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что отсутствующую в данный момент в регионе вакцину "Спутник Лайт" привезут после 10 ноября, и объяснил ее популярность среди граждан тем, что она однокомпонентная.Он отметил, что при этом, ревакцинироваться можно любой вакциной, которая зарегистрирована на территории РФ."В настоящий момент у нас ожидается прибытие партии "Спутник Лайт". По той информации, которую доводят до нас через информационные порталы при правительстве РФ, ориентировочное прибытие после 10 числа. Но, уважаемые граждане, в настоящий момент в республику поставлено более двух миллионов доз вакцины, в обороте находятся 500 тысяч доз вакцины. Дефицита нет", - обратился министр к жителям Башкирии.
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общество, здоровье - общество, республика башкортостан, россия, коронавирус covid-19
16:43 02.11.2021
 
В Башкирии объяснили отсутствие вакцины "Спутник Лайт"

В Башкирии объяснили отсутствие вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" ее популярностью

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНачало вакцинации иностранцев от covid-19 в Санкт-Петербурге
Начало вакцинации иностранцев от covid-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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УФА, 2 ноя – РИА Новости. Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что отсутствующую в данный момент в регионе вакцину "Спутник Лайт" привезут после 10 ноября, и объяснил ее популярность среди граждан тем, что она однокомпонентная.
"В последнее время "Спутник Лайт" начал пользоваться большей популярностью, это объясняется тем, что это однокомпонентная вакцина. И многие граждане идут не только вакцинироваться, но и получить свободный доступ в места общественного пользования, в магазины, передвигаться на междугородних автобусах", - сказал Забелин в ходе пресс-конференции, отметив, что вакцина "Спутник Лайт" и разрабатывалась для ревакцинации или для переболевших коронавирусом.
Он отметил, что при этом, ревакцинироваться можно любой вакциной, которая зарегистрирована на территории РФ.
"В настоящий момент у нас ожидается прибытие партии "Спутник Лайт". По той информации, которую доводят до нас через информационные порталы при правительстве РФ, ориентировочное прибытие после 10 числа. Но, уважаемые граждане, в настоящий момент в республику поставлено более двух миллионов доз вакцины, в обороте находятся 500 тысяч доз вакцины. Дефицита нет", - обратился министр к жителям Башкирии.
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