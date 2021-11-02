В Башкирии объяснили отсутствие вакцины "Спутник Лайт"
В Башкирии объяснили отсутствие вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" ее популярностью
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНачало вакцинации иностранцев от covid-19 в Санкт-Петербурге
УФА, 2 ноя – РИА Новости. Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что отсутствующую в данный момент в регионе вакцину "Спутник Лайт" привезут после 10 ноября, и объяснил ее популярность среди граждан тем, что она однокомпонентная.
"В последнее время "Спутник Лайт" начал пользоваться большей популярностью, это объясняется тем, что это однокомпонентная вакцина. И многие граждане идут не только вакцинироваться, но и получить свободный доступ в места общественного пользования, в магазины, передвигаться на междугородних автобусах", - сказал Забелин в ходе пресс-конференции, отметив, что вакцина "Спутник Лайт" и разрабатывалась для ревакцинации или для переболевших коронавирусом.
Он отметил, что при этом, ревакцинироваться можно любой вакциной, которая зарегистрирована на территории РФ.
"В настоящий момент у нас ожидается прибытие партии "Спутник Лайт". По той информации, которую доводят до нас через информационные порталы при правительстве РФ, ориентировочное прибытие после 10 числа. Но, уважаемые граждане, в настоящий момент в республику поставлено более двух миллионов доз вакцины, в обороте находятся 500 тысяч доз вакцины. Дефицита нет", - обратился министр к жителям Башкирии.