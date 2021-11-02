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В Башкирии проверят данные о полицейском, запершем оперативников в кабинете
В Башкирии проверят данные о полицейском, запершем оперативников в кабинете - РИА Новости, 02.11.2021
В Башкирии проверят данные о полицейском, запершем оперативников в кабинете
МВД по Башкирии проверило действия сотрудника, который пытался противодействовать проверке в его отношении, и направило собранные материалы в следственные... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T10:18
2021-11-02T10:18
2021-11-02T10:18
происшествия
белорецк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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УФА, 2 ноя - РИА Новости. МВД по Башкирии проверило действия сотрудника, который пытался противодействовать проверке в его отношении, и направило собранные материалы в следственные органы, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной полиции.Ряд Telegram-каналов сообщают, что в башкирском Белорецке подполковник полиции закрыл оперативников ФСБ в кабинете и убежал вместе с ноутбуком, на котором он не должен был работать с секретными материалами.В пресс-службе рассказали, что сотрудниками отдела собственной безопасности МВД по Башкирии проведена служебная проверка."Предварительно установлено, что сотрудник одного из подразделений МВД по РБ в июне текущего года попытался противодействовать проводимой в отношении него проверке. Собранные оперативниками материалы направлены для принятия решения в установленном законом порядке в следственные органы", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20211029/arest-1756880782.html
белорецк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белорецк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В Башкирии проверят данные о полицейском, запершем оперативников в кабинете
Полицейский, заперший оперативников в служебном кабинете в Башкирии, попал под проверку