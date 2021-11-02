https://ria.ru/20211102/bashkiriya-1757324846.html

В Башкирии проверят данные о полицейском, запершем оперативников в кабинете

В Башкирии проверят данные о полицейском, запершем оперативников в кабинете - РИА Новости, 02.11.2021

В Башкирии проверят данные о полицейском, запершем оперативников в кабинете

МВД по Башкирии проверило действия сотрудника, который пытался противодействовать проверке в его отношении, и направило собранные материалы в следственные... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T10:18

2021-11-02T10:18

2021-11-02T10:18

происшествия

белорецк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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УФА, 2 ноя - РИА Новости. МВД по Башкирии проверило действия сотрудника, который пытался противодействовать проверке в его отношении, и направило собранные материалы в следственные органы, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной полиции.Ряд Telegram-каналов сообщают, что в башкирском Белорецке подполковник полиции закрыл оперативников ФСБ в кабинете и убежал вместе с ноутбуком, на котором он не должен был работать с секретными материалами.В пресс-службе рассказали, что сотрудниками отдела собственной безопасности МВД по Башкирии проведена служебная проверка."Предварительно установлено, что сотрудник одного из подразделений МВД по РБ в июне текущего года попытался противодействовать проводимой в отношении него проверке. Собранные оперативниками материалы направлены для принятия решения в установленном законом порядке в следственные органы", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20211029/arest-1756880782.html

белорецк

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, белорецк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)