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В Башкирии проверят данные о полицейском, запершем оперативников в кабинете
В Башкирии проверят данные о полицейском, запершем оперативников в кабинете - РИА Новости, 02.11.2021
В Башкирии проверят данные о полицейском, запершем оперативников в кабинете
МВД по Башкирии проверило действия сотрудника, который пытался противодействовать проверке в его отношении, и направило собранные материалы в следственные... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T10:18
2021-11-02T10:18
происшествия
белорецк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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УФА, 2 ноя - РИА Новости. МВД по Башкирии проверило действия сотрудника, который пытался противодействовать проверке в его отношении, и направило собранные материалы в следственные органы, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной полиции.Ряд Telegram-каналов сообщают, что в башкирском Белорецке подполковник полиции закрыл оперативников ФСБ в кабинете и убежал вместе с ноутбуком, на котором он не должен был работать с секретными материалами.В пресс-службе рассказали, что сотрудниками отдела собственной безопасности МВД по Башкирии проведена служебная проверка."Предварительно установлено, что сотрудник одного из подразделений МВД по РБ в июне текущего года попытался противодействовать проводимой в отношении него проверке. Собранные оперативниками материалы направлены для принятия решения в установленном законом порядке в следственные органы", - сообщили в ведомстве.
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происшествия, белорецк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
10:18 02.11.2021
 
В Башкирии проверят данные о полицейском, запершем оперативников в кабинете

Полицейский, заперший оперативников в служебном кабинете в Башкирии, попал под проверку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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УФА, 2 ноя - РИА Новости. МВД по Башкирии проверило действия сотрудника, который пытался противодействовать проверке в его отношении, и направило собранные материалы в следственные органы, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной полиции.
Ряд Telegram-каналов сообщают, что в башкирском Белорецке подполковник полиции закрыл оперативников ФСБ в кабинете и убежал вместе с ноутбуком, на котором он не должен был работать с секретными материалами.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.10.2021
29 октября, 15:51
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В пресс-службе рассказали, что сотрудниками отдела собственной безопасности МВД по Башкирии проведена служебная проверка.
"Предварительно установлено, что сотрудник одного из подразделений МВД по РБ в июне текущего года попытался противодействовать проводимой в отношении него проверке. Собранные оперативниками материалы направлены для принятия решения в установленном законом порядке в следственные органы", - сообщили в ведомстве.
 
ПроисшествияБелорецкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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