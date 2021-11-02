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В Махачкале три человека погибли в ДТП
В Махачкале три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 02.11.2021
В Махачкале три человека погибли в ДТП
Трое человек погибли и двое пострадали в результате ночного ДТП в Махачкале, сообщает пресс-служба главы Дагестана. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T11:06
2021-11-02T11:06
происшествия
махачкала
toyota camry
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МАХАЧКАЛА, 2 ноя – РИА Новости. Трое человек погибли и двое пострадали в результате ночного ДТП в Махачкале, сообщает пресс-служба главы Дагестана."В ночь на 2 ноября на проспекте Петра I в Махачкале произошла страшная авария. Легковой автомобиль Toyota Camry на большой скорости врезался в дерево. К сожалению, трагедия унесла три жизни: водитель и пассажир погибли на месте, еще один пострадавший скончался в больнице. Двое мужчин госпитализированы в Республиканский центр травматологии и ортопедии. Вся необходимая помощь оказывается", – говорится в сообщении.Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, уточнили в пресс-службе главы.По информации властей, на дорогах Дагестана практически ежедневно гибнут люди, и чаще всего ДТП происходят из-за нарушения скоростного режима и выезда на полосу встречного движения."С января по октябрь на территории республики совершено более 1,1 тысячи ДТП, в результате которых погибли свыше 240 человек, ранены около 1,6 тысячи человек", – сообщает пресс-служба главы.
https://ria.ru/20211102/dtp-1757329999.html
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происшествия, махачкала, toyota camry
11:06 02.11.2021
 
В Махачкале три человека погибли в ДТП

В Махачкале три человека погибли и двое пострадали в ДТП

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МАХАЧКАЛА, 2 ноя – РИА Новости. Трое человек погибли и двое пострадали в результате ночного ДТП в Махачкале, сообщает пресс-служба главы Дагестана.
"В ночь на 2 ноября на проспекте Петра I в Махачкале произошла страшная авария. Легковой автомобиль Toyota Camry на большой скорости врезался в дерево. К сожалению, трагедия унесла три жизни: водитель и пассажир погибли на месте, еще один пострадавший скончался в больнице. Двое мужчин госпитализированы в Республиканский центр травматологии и ортопедии. Вся необходимая помощь оказывается", – говорится в сообщении.
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Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, уточнили в пресс-службе главы.
По информации властей, на дорогах Дагестана практически ежедневно гибнут люди, и чаще всего ДТП происходят из-за нарушения скоростного режима и выезда на полосу встречного движения.
"С января по октябрь на территории республики совершено более 1,1 тысячи ДТП, в результате которых погибли свыше 240 человек, ранены около 1,6 тысячи человек", – сообщает пресс-служба главы.
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ПроисшествияМахачкалаToyota Camry
 
 
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