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В Астрахани задержали, предположительно, члена банды Басаева

В Астрахани задержали, предположительно, члена банды Басаева - РИА Новости, 02.11.2021

В Астрахани задержали, предположительно, члена банды Басаева

Правоохранители задержали, предположительно, сбежавшего из психбольницы в Астрахани преступника, "ведется отождествление личности", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T20:03

2021-11-02T20:03

2021-11-02T20:22

происшествия

астрахань

астраханская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители задержали, предположительно, сбежавшего из психбольницы в Астрахани преступника, "ведется отождествление личности", сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Астраханской области.Магомед Алханов, осужденный за бандитизм, 26 октября сбежал из под стражи из отделения психиатрической больницы в Астрахани. Источник агентства уточнил, что беглец уже отсидел за бандитизм 10 лет, а потом была установлена его причастность к нападению на псковских десантников в составе банды Шамиля Басаева. Алханова задержали на Ставрополье в июне, а в Астрахань привезли для проведения психиатрической экспертизы. Он был объявлен в федеральный розыск.

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астрахань

астраханская область

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происшествия, астрахань, астраханская область