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В Астрахани задержали, предположительно, члена банды Басаева
В Астрахани задержали, предположительно, члена банды Басаева - РИА Новости, 02.11.2021
В Астрахани задержали, предположительно, члена банды Басаева
Правоохранители задержали, предположительно, сбежавшего из психбольницы в Астрахани преступника, "ведется отождествление личности", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T20:03
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происшествия
астрахань
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители задержали, предположительно, сбежавшего из психбольницы в Астрахани преступника, "ведется отождествление личности", сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Астраханской области.Магомед Алханов, осужденный за бандитизм, 26 октября сбежал из под стражи из отделения психиатрической больницы в Астрахани. Источник агентства уточнил, что беглец уже отсидел за бандитизм 10 лет, а потом была установлена его причастность к нападению на псковских десантников в составе банды Шамиля Басаева. Алханова задержали на Ставрополье в июне, а в Астрахань привезли для проведения психиатрической экспертизы. Он был объявлен в федеральный розыск.
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происшествия, астрахань, астраханская область
20:03 02.11.2021 (обновлено: 20:22 02.11.2021)
 
В Астрахани задержали, предположительно, члена банды Басаева

В Астрахани задержали, предположительно, сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители задержали, предположительно, сбежавшего из психбольницы в Астрахани преступника, "ведется отождествление личности", сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Астраханской области.
"В городе Астрахани 2 ноября сотрудниками полиции совместно с коллегами из УФСБ России по Астраханской области задержано лицо, подозреваемое в совершении побега из-под стражи. Проводятся мероприятия по отождествлению его личности", - сказал он.
Магомед Алханов, осужденный за бандитизм, 26 октября сбежал из под стражи из отделения психиатрической больницы в Астрахани. Источник агентства уточнил, что беглец уже отсидел за бандитизм 10 лет, а потом была установлена его причастность к нападению на псковских десантников в составе банды Шамиля Басаева. Алханова задержали на Ставрополье в июне, а в Астрахань привезли для проведения психиатрической экспертизы. Он был объявлен в федеральный розыск.
Сбежавший из отделения психиатрической больницы в Астрахани. Кадр записи камеры видеонаблюдения
1 ноября, 11:34
Сбежавший из психбольницы в Астрахани преступник попал на камеры
 
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