https://ria.ru/20211102/apple-1757338030.html
Apple научит умные часы распознавать ДТП
Apple научит умные часы распознавать ДТП - РИА Новости, 02.11.2021
Apple научит умные часы распознавать ДТП
Компания Apple готовится внедрить в умные часы Watch новую функцию. Об этом со ссылкой на источник в Купертино сообщает WSJ. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T11:32
2021-11-02T11:32
2021-11-02T11:32
наука
технологии
купертино
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Компания Apple готовится внедрить в умные часы Watch новую функцию. Об этом со ссылкой на источник в Купертино сообщает WSJ.Еще в Watch Series 4 добавили возможность определения падения пользователя, после чего часы могли автоматически позвонить в экстренные службы. Теперь Apple хочет сделать аналогичную функцию, но для автокатастроф.В Купертино проводили тесты и собирали анонимную телеметрию с часов. Apple обнаружила 10 миллионов предполагаемых аварий и сумел связать 50 000 инцидентов с последующими звонками в экстренные службы — часы отслеживали комбинацию из внезапного ускорения и вызова помощи.Новая функция может появиться в Apple Watch уже в 2022 году, когда будет представлено очередное поколение умных часов.
https://ria.ru/20211028/apple-1756644285.html
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технологии, купертино, apple
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
Компания Apple
готовится внедрить в умные часы Watch новую функцию. Об этом со ссылкой на источник в Купертино сообщает
WSJ.
Еще в Watch Series 4 добавили возможность определения падения пользователя, после чего часы могли автоматически позвонить в экстренные службы. Теперь Apple хочет сделать аналогичную функцию, но для автокатастроф.
В Купертино проводили тесты и собирали анонимную телеметрию с часов. Apple обнаружила 10 миллионов предполагаемых аварий и сумел связать 50 000 инцидентов с последующими звонками в экстренные службы — часы отслеживали комбинацию из внезапного ускорения и вызова помощи.
Новая функция может появиться в Apple Watch уже в 2022 году, когда будет представлено очередное поколение умных часов.