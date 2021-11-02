https://ria.ru/20211102/apple-1757338030.html

Apple научит умные часы распознавать ДТП

Apple научит умные часы распознавать ДТП - РИА Новости, 02.11.2021

Apple научит умные часы распознавать ДТП

Компания Apple готовится внедрить в умные часы Watch новую функцию. Об этом со ссылкой на источник в Купертино сообщает WSJ. РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T11:32

2021-11-02T11:32

2021-11-02T11:32

наука

технологии

купертино

apple

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Компания Apple готовится внедрить в умные часы Watch новую функцию. Об этом со ссылкой на источник в Купертино сообщает WSJ.Еще в Watch Series 4 добавили возможность определения падения пользователя, после чего часы могли автоматически позвонить в экстренные службы. Теперь Apple хочет сделать аналогичную функцию, но для автокатастроф.В Купертино проводили тесты и собирали анонимную телеметрию с часов. Apple обнаружила 10 миллионов предполагаемых аварий и сумел связать 50 000 инцидентов с последующими звонками в экстренные службы — часы отслеживали комбинацию из внезапного ускорения и вызова помощи.Новая функция может появиться в Apple Watch уже в 2022 году, когда будет представлено очередное поколение умных часов.

https://ria.ru/20211028/apple-1756644285.html

купертино

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, купертино, apple