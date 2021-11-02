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Стало известно, какие процессоры россияне предпочитают в ноутбуках
Стало известно, какие процессоры россияне предпочитают в ноутбуках - РИА Новости, 02.11.2021
Стало известно, какие процессоры россияне предпочитают в ноутбуках
На российском рынке ноутбуков резко выросла доля моделей, работающих на процессорах AMD. К такому выводу пришли специалисты компании GFK, проанализировав спрос... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T13:23
2021-11-02T13:23
2021-11-02T13:24
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. На российском рынке ноутбуков резко выросла доля моделей, работающих на процессорах AMD. К такому выводу пришли специалисты компании GFK, проанализировав спрос на портативные компьютеры за пять лет.Если в 2016 году в России было продано 593 000 ноутбуков, построенных на платформах AMD, то только с января по август 2021-го отгружены 814 000 моделей на процессорах этого чипмейкера. Причем доля AMD-ноутбуков растет быстрее, чем рынок в целом — 182 против 20 процента за тот же период. Доля онлайн-продаж, которая приходится на компьютеры с "красными" процессорами, выросла до 40 процентов.Наиболее востребованными в ноутбучном сегменте оказался процессоры семейства AMD Ryzen 5 — на их долю пришлись 20 процентов продаж. Это всего на 2 процента меньше, чем количество отгруженных лэптопов на популярном Intel Core i5. На Ryzen 3 и 7 пришлись 8 и 7 процентов рынка соответственно. Последняя серия еще два года не была представлена на рынке ноутбуков.Аналитики связывают интерес россиян к "красным" с двумя факторами. Во-первых, рынок ноутбуков резко вырос в 2020-м на фоне массового перехода на удаленный режим работы, в 2021 году темпы роста сохраняются. Во-вторых, пользователям понравились новые чипы AMD, которые оказались экономичнее и производительнее, чем конкурентные решения.
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технологии, amd, inc., intel corporation, ноутбуки
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. На российском рынке ноутбуков резко выросла доля моделей, работающих на процессорах AMD. К такому выводу пришли специалисты компании GFK, проанализировав спрос на портативные компьютеры за пять лет.
Если в 2016 году в России
было продано 593 000 ноутбуков, построенных на платформах AMD, то только с января по август 2021-го отгружены 814 000 моделей на процессорах этого чипмейкера. Причем доля AMD-ноутбуков растет быстрее, чем рынок в целом — 182 против 20 процента за тот же период. Доля онлайн-продаж, которая приходится на компьютеры с "красными" процессорами, выросла до 40 процентов.
Наиболее востребованными в ноутбучном сегменте оказался процессоры семейства AMD Ryzen 5 — на их долю пришлись 20 процентов продаж. Это всего на 2 процента меньше, чем количество отгруженных лэптопов на популярном Intel Core i5. На Ryzen 3 и 7 пришлись 8 и 7 процентов рынка соответственно. Последняя серия еще два года не была представлена на рынке ноутбуков.
Аналитики связывают интерес россиян к "красным" с двумя факторами. Во-первых, рынок ноутбуков резко вырос в 2020-м на фоне массового перехода на удаленный режим работы, в 2021 году темпы роста сохраняются. Во-вторых, пользователям понравились новые чипы AMD, которые оказались экономичнее и производительнее, чем конкурентные решения.