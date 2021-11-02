Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211102/amd-1757366044.html
Стало известно, какие процессоры россияне предпочитают в ноутбуках
Стало известно, какие процессоры россияне предпочитают в ноутбуках - РИА Новости, 02.11.2021
Стало известно, какие процессоры россияне предпочитают в ноутбуках
На российском рынке ноутбуков резко выросла доля моделей, работающих на процессорах AMD. К такому выводу пришли специалисты компании GFK, проанализировав спрос... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T13:23
2021-11-02T13:24
наука
технологии
amd, inc.
intel corporation
ноутбуки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756384547_0:247:3201:2048_1920x0_80_0_0_ee77c43fc0533b6962bf501bfdb7ed77.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. На российском рынке ноутбуков резко выросла доля моделей, работающих на процессорах AMD. К такому выводу пришли специалисты компании GFK, проанализировав спрос на портативные компьютеры за пять лет.Если в 2016 году в России было продано 593 000 ноутбуков, построенных на платформах AMD, то только с января по август 2021-го отгружены 814 000 моделей на процессорах этого чипмейкера. Причем доля AMD-ноутбуков растет быстрее, чем рынок в целом — 182 против 20 процента за тот же период. Доля онлайн-продаж, которая приходится на компьютеры с "красными" процессорами, выросла до 40 процентов.Наиболее востребованными в ноутбучном сегменте оказался процессоры семейства AMD Ryzen 5 — на их долю пришлись 20 процентов продаж. Это всего на 2 процента меньше, чем количество отгруженных лэптопов на популярном Intel Core i5. На Ryzen 3 и 7 пришлись 8 и 7 процентов рынка соответственно. Последняя серия еще два года не была представлена на рынке ноутбуков.Аналитики связывают интерес россиян к "красным" с двумя факторами. Во-первых, рынок ноутбуков резко вырос в 2020-м на фоне массового перехода на удаленный режим работы, в 2021 году темпы роста сохраняются. Во-вторых, пользователям понравились новые чипы AMD, которые оказались экономичнее и производительнее, чем конкурентные решения.
https://ria.ru/20210316/huawei-1601449418.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756384547_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_64463b06c60c4b09d72bbbde8472d87d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, amd, inc., intel corporation, ноутбуки
13:23 02.11.2021 (обновлено: 13:24 02.11.2021)
 

Стало известно, какие процессоры россияне предпочитают в ноутбуках

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтудент с ноутбуком
Студент с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. На российском рынке ноутбуков резко выросла доля моделей, работающих на процессорах AMD. К такому выводу пришли специалисты компании GFK, проанализировав спрос на портативные компьютеры за пять лет.
Если в 2016 году в России было продано 593 000 ноутбуков, построенных на платформах AMD, то только с января по август 2021-го отгружены 814 000 моделей на процессорах этого чипмейкера. Причем доля AMD-ноутбуков растет быстрее, чем рынок в целом — 182 против 20 процента за тот же период. Доля онлайн-продаж, которая приходится на компьютеры с "красными" процессорами, выросла до 40 процентов.
Наиболее востребованными в ноутбучном сегменте оказался процессоры семейства AMD Ryzen 5 — на их долю пришлись 20 процентов продаж. Это всего на 2 процента меньше, чем количество отгруженных лэптопов на популярном Intel Core i5. На Ryzen 3 и 7 пришлись 8 и 7 процентов рынка соответственно. Последняя серия еще два года не была представлена на рынке ноутбуков.
Аналитики связывают интерес россиян к "красным" с двумя факторами. Во-первых, рынок ноутбуков резко вырос в 2020-м на фоне массового перехода на удаленный режим работы, в 2021 году темпы роста сохраняются. Во-вторых, пользователям понравились новые чипы AMD, которые оказались экономичнее и производительнее, чем конкурентные решения.
Ноутбук Huawei MateBook D 16 - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 12:25
Улучшенная классика: обзор ноутбука Huawei MateBook D 16
 
НаукаТехнологииAMD, Inc.Intel CorporationНоутбуки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:33Эксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиян
03:20Врач рассказал, как уберечься от ОРВИ дома
03:20Назван универсальный продукт для людей со слабым сердцем
03:17Ядерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетью
03:15Адвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данных
03:13Рубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал эксперт
03:11Источник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11
03:04Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению
03:00"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабря
03:00Эксперт рассказал, как не купить поддельную мебель
02:55Правительство засекретит закупки ФСО и Росгвардии
02:30Специалист рассказала, как с пользой употреблять семена конопли
02:15Финансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставок
02:15Врач предупредила о последствиях недолеченного гриппа
02:06Гинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации
02:02"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию
01:56Пушков нашел несостыковки в истории с ЧП с американской подлодкой
01:56Сафронова поместили в карцер СИЗО
01:52В Швеции мужчина убил человека, упав с седьмого этажа в концертном зале
Лента новостейМолния
В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиянВрач рассказал, как уберечься от ОРВИ домаНазван универсальный продукт для людей со слабым сердцемЯдерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетьюАдвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данныхРубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал экспертИсточник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабряЭксперт рассказал, как не купить поддельную мебельПравительство засекретит закупки ФСО и РосгвардииСпециалист рассказала, как с пользой употреблять семена коноплиФинансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставокВрач предупредила о последствиях недолеченного гриппаГинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в БолгариюПушков нашел несостыковки в истории с ЧП с американской подлодкойСафронова поместили в карцер СИЗОВ Швеции мужчина убил человека, упав с седьмого этажа в концертном зале