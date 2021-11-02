Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211102/albom-1757398790.html
Российская оперная певица посвятила музыкальный альбом папе римскому
Российская оперная певица посвятила музыкальный альбом папе римскому - РИА Новости, 02.11.2021
Российская оперная певица посвятила музыкальный альбом папе римскому
Первый сольный альбом оперной певицы Светланы Касьян Fratelli Tutti, посвященный папе римскому Франциску, выйдет на музыкальных платформах 17 декабря в день... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T18:52
2021-11-02T18:52
религия
лучано паваротти
венеция
ватикан
лос-анджелес
пласидо доминго
папа римский
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581415844_0:378:2969:2048_1920x0_80_0_0_45cbd9bc74501fdb4bb1686476110d2e.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Первый сольный альбом оперной певицы Светланы Касьян Fratelli Tutti, посвященный папе римскому Франциску, выйдет на музыкальных платформах 17 декабря в день 85-летнего юбилея понтифика, рассказала певица РИА Новости."Это мой первый сольный альбом, он был записан в июне в студии в Лос-Анджелесе. Fratelli Tutti в переводе с итальянского означает "Все - братья", такое же название было у последней энциклики (послание папы римского епископам и пастве - ред.) понтифика в 2020 году. Он обращается не только к католикам, а к верующим всего мира, напоминая, что людям разных религий и национальностей необходимо жить в мире. Альбом сделан в этой концепции, в него вошли композиции на разных языках - итальянском, грузинском, армянском, еврейском, латыни. Альбом посвящен папе римскому и выйдет 17 декабря в день рождения папы, ему исполнится 85 лет", - рассказала Касьян.Продюсер и супруг певицы, председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов отметил, что певицу и понтифика связывают дружеские отношения, он давний поклонник ее таланта. В 2019 году певица была удостоена папой римским Франциском рыцарского ордена святого Сильвестра за заслуги в области культуры."Папа римский - большой любитель оперы, он слушает треки Светланы, еще он любит аргентинское танго - композиция La Cumparsita в альбоме посвящена папе Франциску. Светлана вот уже 12 лет поет в лучших оперных театрах Италии, ей посчастливилось попасть на аудиенцию в Ватикане к папе Франциску, получить от него бесценные советы", - рассказал Севастьянов.Российская оперная певица (сопрано) Светлана Касьян родилась 24 июля 1984 года в Батуми, Грузинская ССР. Певица закончила Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского, стажировалась у Пласидо Доминго. В 2010 году Касьян дебютировала на сцене Большого в партии Купавы в опере Римского-Корсакова "Снегурочка", позднее выступала здесь же в партиях Фата Морганы ("Любовь к трем апельсинам" Сергея Прокофьева) и Настасьи ("Чародейка" Петра Чайковского). В 2011 году состоялся дебют в Италии в городе Бари в Девятой симфонии Бетховена. Певица выступала на сценах туринского Teatro Regio, театра Ла Фениче в Венеции в заглавной роли в опере "Тоска", в Театре имени Лучано Паваротти в Модене, в оперном театре Болонье.В 2013 году певица выступила с сольным концертом в Риме, организованного под эгидой президента Италии и Папского совета по культуре. В тот же день удостоилась личной аудиенции папы Франциска. В 2017 и 2018 годах папа повторно принял певицу на аудиенции и возвел Касьян в ранг Дамы ордена Святого Сильвестра за заслуги перед церковью и католичеством.
https://ria.ru/20210915/prosba-1750217824.html
https://ria.ru/20210923/vizit-1751449387.html
венеция
ватикан
лос-анджелес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/19/1581415844_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1e087e364f721904ebe2dc4fb1acf347.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лучано паваротти, венеция, ватикан, лос-анджелес, пласидо доминго, папа римский, новости культуры, музыка
18:52 02.11.2021
 

Российская оперная певица посвятила музыкальный альбом папе римскому

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© AP Photo / Gregorio Borgia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Первый сольный альбом оперной певицы Светланы Касьян Fratelli Tutti, посвященный папе римскому Франциску, выйдет на музыкальных платформах 17 декабря в день 85-летнего юбилея понтифика, рассказала певица РИА Новости.
"Это мой первый сольный альбом, он был записан в июне в студии в Лос-Анджелесе. Fratelli Tutti в переводе с итальянского означает "Все - братья", такое же название было у последней энциклики (послание папы римского епископам и пастве - ред.) понтифика в 2020 году. Он обращается не только к католикам, а к верующим всего мира, напоминая, что людям разных религий и национальностей необходимо жить в мире. Альбом сделан в этой концепции, в него вошли композиции на разных языках - итальянском, грузинском, армянском, еврейском, латыни. Альбом посвящен папе римскому и выйдет 17 декабря в день рождения папы, ему исполнится 85 лет", - рассказала Касьян.
Папа римский Франциск в аэропорту Эль-Альто, Боливия - РИА Новости, 1920, 15.09.2021
15 сентября, 19:00Религия
Епископ рассказал о просьбе папы Франциска к верующим в России
Продюсер и супруг певицы, председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов отметил, что певицу и понтифика связывают дружеские отношения, он давний поклонник ее таланта. В 2019 году певица была удостоена папой римским Франциском рыцарского ордена святого Сильвестра за заслуги в области культуры.
"Папа римский - большой любитель оперы, он слушает треки Светланы, еще он любит аргентинское танго - композиция La Cumparsita в альбоме посвящена папе Франциску. Светлана вот уже 12 лет поет в лучших оперных театрах Италии, ей посчастливилось попасть на аудиенцию в Ватикане к папе Франциску, получить от него бесценные советы", - рассказал Севастьянов.
Российская оперная певица (сопрано) Светлана Касьян родилась 24 июля 1984 года в Батуми, Грузинская ССР. Певица закончила Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского, стажировалась у Пласидо Доминго. В 2010 году Касьян дебютировала на сцене Большого в партии Купавы в опере Римского-Корсакова "Снегурочка", позднее выступала здесь же в партиях Фата Морганы ("Любовь к трем апельсинам" Сергея Прокофьева) и Настасьи ("Чародейка" Петра Чайковского). В 2011 году состоялся дебют в Италии в городе Бари в Девятой симфонии Бетховена. Певица выступала на сценах туринского Teatro Regio, театра Ла Фениче в Венеции в заглавной роли в опере "Тоска", в Театре имени Лучано Паваротти в Модене, в оперном театре Болонье.
В 2013 году певица выступила с сольным концертом в Риме, организованного под эгидой президента Италии и Папского совета по культуре. В тот же день удостоилась личной аудиенции папы Франциска. В 2017 и 2018 годах папа повторно принял певицу на аудиенции и возвел Касьян в ранг Дамы ордена Святого Сильвестра за заслуги перед церковью и католичеством.
Визит папы Римского Франциска в Латвию - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 13:20Религия
Священник объяснил, почему визит папы Франциска в Россию пока нежелателен
 
РелигияЛучано ПавароттиВенецияВатиканЛос-АнджелесПласидо ДомингоПапа РимскийНовости культурыМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду Дамаска
03:33Эксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиян
03:20Врач рассказал, как уберечься от ОРВИ дома
03:20Назван универсальный продукт для людей со слабым сердцем
03:17Ядерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетью
03:15Адвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данных
03:13Рубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал эксперт
03:11Источник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11
03:04Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению
03:00"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабря
03:00Эксперт рассказал, как не купить поддельную мебель
02:55Правительство засекретит закупки ФСО и Росгвардии
02:30Специалист рассказала, как с пользой употреблять семена конопли
02:15Финансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставок
02:15Врач предупредила о последствиях недолеченного гриппа
02:06Гинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации
02:02"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в Болгарию
01:56Пушков нашел несостыковки в истории с ЧП с американской подлодкой
01:56Сафронова поместили в карцер СИЗО
01:52В Швеции мужчина убил человека, упав с седьмого этажа в концертном зале
Лента новостейМолния
В Сирии сообщили об израильском авиаударе по пригороду ДамаскаЭксперт рассказал, когда начнут красть цифровые личности россиянВрач рассказал, как уберечься от ОРВИ домаНазван универсальный продукт для людей со слабым сердцемЯдерный центр Росатома создаст снаряд для ловли дронов режущей сетьюАдвокат назвал способ противостоять шантажу с разглашением личных данныхРубль в октябре остался среди лидеров по росту к доллару, рассказал экспертИсточник: Правительство одобрило запуск беспилотной грузоперевозоки на М-11Врач объяснил, как долго можно "зависать" в смартфоне без ущерба зрению"Известия": цены на молочную продукцию могут вырасти с декабряЭксперт рассказал, как не купить поддельную мебельПравительство засекретит закупки ФСО и РосгвардииСпециалист рассказала, как с пользой употреблять семена коноплиФинансист объяснил, как заработать максимум на росте банковских ставокВрач предупредила о последствиях недолеченного гриппаГинцбург заявил о создании теста на поддельный сертификат о вакцинации"Газпром" увеличил поставки газа по выгодным ценам в БолгариюПушков нашел несостыковки в истории с ЧП с американской подлодкойСафронова поместили в карцер СИЗОВ Швеции мужчина убил человека, упав с седьмого этажа в концертном зале