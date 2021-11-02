Российская оперная певица посвятила музыкальный альбом папе римскому
© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
© AP Photo / Gregorio Borgia
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Первый сольный альбом оперной певицы Светланы Касьян Fratelli Tutti, посвященный папе римскому Франциску, выйдет на музыкальных платформах 17 декабря в день 85-летнего юбилея понтифика, рассказала певица РИА Новости.
"Это мой первый сольный альбом, он был записан в июне в студии в Лос-Анджелесе. Fratelli Tutti в переводе с итальянского означает "Все - братья", такое же название было у последней энциклики (послание папы римского епископам и пастве - ред.) понтифика в 2020 году. Он обращается не только к католикам, а к верующим всего мира, напоминая, что людям разных религий и национальностей необходимо жить в мире. Альбом сделан в этой концепции, в него вошли композиции на разных языках - итальянском, грузинском, армянском, еврейском, латыни. Альбом посвящен папе римскому и выйдет 17 декабря в день рождения папы, ему исполнится 85 лет", - рассказала Касьян.
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Продюсер и супруг певицы, председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов отметил, что певицу и понтифика связывают дружеские отношения, он давний поклонник ее таланта. В 2019 году певица была удостоена папой римским Франциском рыцарского ордена святого Сильвестра за заслуги в области культуры.
"Папа римский - большой любитель оперы, он слушает треки Светланы, еще он любит аргентинское танго - композиция La Cumparsita в альбоме посвящена папе Франциску. Светлана вот уже 12 лет поет в лучших оперных театрах Италии, ей посчастливилось попасть на аудиенцию в Ватикане к папе Франциску, получить от него бесценные советы", - рассказал Севастьянов.
Российская оперная певица (сопрано) Светлана Касьян родилась 24 июля 1984 года в Батуми, Грузинская ССР. Певица закончила Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского, стажировалась у Пласидо Доминго. В 2010 году Касьян дебютировала на сцене Большого в партии Купавы в опере Римского-Корсакова "Снегурочка", позднее выступала здесь же в партиях Фата Морганы ("Любовь к трем апельсинам" Сергея Прокофьева) и Настасьи ("Чародейка" Петра Чайковского). В 2011 году состоялся дебют в Италии в городе Бари в Девятой симфонии Бетховена. Певица выступала на сценах туринского Teatro Regio, театра Ла Фениче в Венеции в заглавной роли в опере "Тоска", в Театре имени Лучано Паваротти в Модене, в оперном театре Болонье.
В 2013 году певица выступила с сольным концертом в Риме, организованного под эгидой президента Италии и Папского совета по культуре. В тот же день удостоилась личной аудиенции папы Франциска. В 2017 и 2018 годах папа повторно принял певицу на аудиенции и возвел Касьян в ранг Дамы ордена Святого Сильвестра за заслуги перед церковью и католичеством.