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Талибы запретили использовать в Афганистане иностранную валюту

Талибы запретили использовать в Афганистане иностранную валюту - РИА Новости, 02.11.2021

Талибы запретили использовать в Афганистане иностранную валюту

Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) запретило использовать в обращении иностранную валюту в стране РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T20:15

2021-11-02T20:15

2021-11-02T20:37

захват власти в афганистане талибами

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афганистан

оон

кабул

мохаммад хасан ахунд

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КАБУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) запретило использовать в обращении иностранную валюту в стране из-за тяжелой экономической ситуации, заявил представитель движения Забихулла Муджахид."Экономическая ситуация в стране и национальные интересы требуют того, чтобы все афганцы использовали только афгани (валюта Афганистана - ред.) при любой транзакции. Исламский эмират предписывает всем гражданам, владельцам магазинов, бизнесменам впредь использовать афгани при совершении финансовых операций и воздерживаться от использования иностранной валюты", - говорится в заявлении, опубликованном представителем талибов в Twitter.Согласно указу властей, нарушители будут привлечены к ответственности.Ранее телеканал Tolo News со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Центральный банк Афганистана издал указ о выдаче денежных переводов только в местной валюте с целью сохранить американские доллары, недостаток которых наблюдается в стране.После того как талибы взяли под контроль Кабул, западные банки по указанию США заморозили иностранные активы Афганистана, а Международный валютный фонд, Всемирный банк и Евросоюз приостановили финансирование проектов. На тот момент активы Государственного банка Афганистана составляли 9 миллиардов долларов в иностранной валюте, более 7 миллиардов долларов находились в банках США.Представитель талибов Сухейль Шахин говорил РИА Новости, что новые власти страны призвали США разморозить зарубежные активы Афганистана, так как эти средства нужны для гуманитарной помощи населению. В конце сентября министерство финансов США заявило, что разрешает американскому правительству, неправительственным и некоторым международным организациям, включая ООН, ограниченные финансовые операции с находящимися под санкциями "Талибаном"* и группировкой "Сеть Хаккани"* (запрещена в РФ как террористическая организация) для облегчения гуманитарных нужд афганцев.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористические организации, запрещенные в России

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афганистан

кабул

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в мире, афганистан, оон, кабул, мохаммад хасан ахунд