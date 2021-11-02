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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211102/afganistan-1757451483.html
Талибы запретили использовать в Афганистане иностранную валюту
Талибы запретили использовать в Афганистане иностранную валюту - РИА Новости, 02.11.2021
Талибы запретили использовать в Афганистане иностранную валюту
Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) запретило использовать в обращении иностранную валюту в стране РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T20:15
2021-11-02T20:37
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
оон
кабул
мохаммад хасан ахунд
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КАБУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) запретило использовать в обращении иностранную валюту в стране из-за тяжелой экономической ситуации, заявил представитель движения Забихулла Муджахид."Экономическая ситуация в стране и национальные интересы требуют того, чтобы все афганцы использовали только афгани (валюта Афганистана - ред.) при любой транзакции. Исламский эмират предписывает всем гражданам, владельцам магазинов, бизнесменам впредь использовать афгани при совершении финансовых операций и воздерживаться от использования иностранной валюты", - говорится в заявлении, опубликованном представителем талибов в Twitter.Согласно указу властей, нарушители будут привлечены к ответственности.Ранее телеканал Tolo News со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Центральный банк Афганистана издал указ о выдаче денежных переводов только в местной валюте с целью сохранить американские доллары, недостаток которых наблюдается в стране.После того как талибы взяли под контроль Кабул, западные банки по указанию США заморозили иностранные активы Афганистана, а Международный валютный фонд, Всемирный банк и Евросоюз приостановили финансирование проектов. На тот момент активы Государственного банка Афганистана составляли 9 миллиардов долларов в иностранной валюте, более 7 миллиардов долларов находились в банках США.Представитель талибов Сухейль Шахин говорил РИА Новости, что новые власти страны призвали США разморозить зарубежные активы Афганистана, так как эти средства нужны для гуманитарной помощи населению. В конце сентября министерство финансов США заявило, что разрешает американскому правительству, неправительственным и некоторым международным организациям, включая ООН, ограниченные финансовые операции с находящимися под санкциями "Талибаном"* и группировкой "Сеть Хаккани"* (запрещена в РФ как террористическая организация) для облегчения гуманитарных нужд афганцев.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористические организации, запрещенные в России
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в мире, афганистан, оон, кабул, мохаммад хасан ахунд
20:15 02.11.2021 (обновлено: 20:37 02.11.2021)
 
Талибы запретили использовать в Афганистане иностранную валюту

Талибы запретили использовать в Афганистане иностранную валюту из-за экономической ситуации

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КАБУЛ, 2 ноя - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) запретило использовать в обращении иностранную валюту в стране из-за тяжелой экономической ситуации, заявил представитель движения Забихулла Муджахид.
"Экономическая ситуация в стране и национальные интересы требуют того, чтобы все афганцы использовали только афгани (валюта Афганистана - ред.) при любой транзакции. Исламский эмират предписывает всем гражданам, владельцам магазинов, бизнесменам впредь использовать афгани при совершении финансовых операций и воздерживаться от использования иностранной валюты", - говорится в заявлении, опубликованном представителем талибов в Twitter.
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Согласно указу властей, нарушители будут привлечены к ответственности.
Ранее телеканал Tolo News со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Центральный банк Афганистана издал указ о выдаче денежных переводов только в местной валюте с целью сохранить американские доллары, недостаток которых наблюдается в стране.
После того как талибы взяли под контроль Кабул, западные банки по указанию США заморозили иностранные активы Афганистана, а Международный валютный фонд, Всемирный банк и Евросоюз приостановили финансирование проектов. На тот момент активы Государственного банка Афганистана составляли 9 миллиардов долларов в иностранной валюте, более 7 миллиардов долларов находились в банках США.
Представитель талибов Сухейль Шахин говорил РИА Новости, что новые власти страны призвали США разморозить зарубежные активы Афганистана, так как эти средства нужны для гуманитарной помощи населению. В конце сентября министерство финансов США заявило, что разрешает американскому правительству, неправительственным и некоторым международным организациям, включая ООН, ограниченные финансовые операции с находящимися под санкциями "Талибаном"* и группировкой "Сеть Хаккани"* (запрещена в РФ как террористическая организация) для облегчения гуманитарных нужд афганцев.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Террористические организации, запрещенные в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанООНКабулМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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