https://ria.ru/20211102/aeroport-1757467089.html

В аэропорту Нижнего Новгорода 18 пассажиров обратились за медпомощью

В аэропорту Нижнего Новгорода 18 пассажиров обратились за медпомощью - РИА Новости, 02.11.2021

В аэропорту Нижнего Новгорода 18 пассажиров обратились за медпомощью

Восемнадцать пассажиров обратились за медицинской помощью в аэропорту Нижнего Новгорода, госпитализация никому не потребовалась, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T23:44

2021-11-02T23:44

2021-11-02T23:44

туризм

туман в москве

нижегородская область

москва

нижний новгород

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150036/55/1500365526_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_fecddfc4039c5b26467f8cef89719d67.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Восемнадцать пассажиров обратились за медицинской помощью в аэропорту Нижнего Новгорода, госпитализация никому не потребовалась, заявил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.По его словам, в аэропорту Нижнего Новгорода, где приняли 41 самолет, летевший в Москву, но вынужденный приземлиться на запасной аэродром из-за тумана в столице, весь день дежурили сотрудники медицины катастроф."За медпомощью обратились 18 взрослых... - изменение артериального давления. Помощь оказана на месте, в госпитализации не нуждались", - написал министр в Instagram.Ранее в соцсетях были опубликованы многочисленные видео, снятые на мобильные телефоны в самолетах разных авиакомпаний, где пассажиры рассказывают, что их по 6-8 часов не выпускают из самолетов, которые стоят на взлетной полосе в Нижнем Новгороде, и не дают ни еды, ни воды. Попавшие в здание аэропорта жалуются на тесноту и отсутствие еды. Следователи СК на транспорте выясняют обстоятельства длительных задержек рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода, из-за чего люди стали жаловаться на плохое самочувствие. Нижегородское региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что готово оказать консультации и помощь в составлении претензий к авиаперевозчику пассажирам самолетов, вынужденно севших в Нижнем Новгороде в связи с задержками рейсов из-за погодных условий в Москве.

https://ria.ru/20211102/aeroport-1757451764.html

нижегородская область

москва

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туман в москве, нижегородская область, москва, нижний новгород, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм