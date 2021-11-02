https://ria.ru/20211102/aeroport-1757467089.html
В аэропорту Нижнего Новгорода 18 пассажиров обратились за медпомощью
В аэропорту Нижнего Новгорода 18 пассажиров обратились за медпомощью - РИА Новости, 02.11.2021
В аэропорту Нижнего Новгорода 18 пассажиров обратились за медпомощью
Восемнадцать пассажиров обратились за медицинской помощью в аэропорту Нижнего Новгорода, госпитализация никому не потребовалась, заявил министр здравоохранения... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T23:44
2021-11-02T23:44
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Восемнадцать пассажиров обратились за медицинской помощью в аэропорту Нижнего Новгорода, госпитализация никому не потребовалась, заявил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.По его словам, в аэропорту Нижнего Новгорода, где приняли 41 самолет, летевший в Москву, но вынужденный приземлиться на запасной аэродром из-за тумана в столице, весь день дежурили сотрудники медицины катастроф."За медпомощью обратились 18 взрослых... - изменение артериального давления. Помощь оказана на месте, в госпитализации не нуждались", - написал министр в Instagram.Ранее в соцсетях были опубликованы многочисленные видео, снятые на мобильные телефоны в самолетах разных авиакомпаний, где пассажиры рассказывают, что их по 6-8 часов не выпускают из самолетов, которые стоят на взлетной полосе в Нижнем Новгороде, и не дают ни еды, ни воды. Попавшие в здание аэропорта жалуются на тесноту и отсутствие еды. Следователи СК на транспорте выясняют обстоятельства длительных задержек рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода, из-за чего люди стали жаловаться на плохое самочувствие. Нижегородское региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что готово оказать консультации и помощь в составлении претензий к авиаперевозчику пассажирам самолетов, вынужденно севших в Нижнем Новгороде в связи с задержками рейсов из-за погодных условий в Москве.
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туман в москве, нижегородская область, москва, нижний новгород, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), новости - туризм
В аэропорту Нижнего Новгорода 18 пассажиров обратились за медпомощью
Минздрав: в аэропорту Нижнего Новгорода 18 пассажиров обратились за медпомощью