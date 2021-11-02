https://ria.ru/20211102/aeroport-1757460599.html
Из Нижнего Новгорода в Москву вылетело 18 бортов
Из Нижнего Новгорода в Москву вылетело 18 бортов - РИА Новости, 02.11.2021
Из Нижнего Новгорода в Москву вылетело 18 бортов
Восемнадцать бортов уже покинули нижегородский аэропорт, еще шесть готовятся к отправке, пассажиры остальных рейсов размещены в городе, сообщил директор... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T22:16
2021-11-02T22:16
2021-11-02T22:16
туризм
туман в москве
москва
нижний новгород
новости - туризм
сергей яковлев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750156250_0:314:3082:2048_1920x0_80_0_0_dba355dd9329e1e349254818f6725ee8.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Восемнадцать бортов уже покинули нижегородский аэропорт, еще шесть готовятся к отправке, пассажиры остальных рейсов размещены в городе, сообщил директор департамента развития туризма Нижегородской области Сергей Яковлев.Днем во вторник аэропорт Нижнего Новгорода из-за сильного тумана в столице принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву. Для контроля за ситуацией сформирован оперативный штаб."Восемнадцать бортов уже покинули аэропорт имени Чкалова, шесть бортов готовятся к отправке. Остальные пассажиры других рейсов размещены в коллективных средствах размещения города Нижнего Новгорода", - сообщил Яковлев журналистам по итогам заседания оперативного штаба.
москва
нижний новгород
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750156250_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_257cf2551e110f845a28f344305b2465.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туман в москве, москва, нижний новгород, новости - туризм, сергей яковлев, россия
Из Нижнего Новгорода в Москву вылетело 18 бортов
Из Нижнего Новгорода в Москву вылетело 18 бортов, еще 6 готовятся к отправке