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Из Нижнего Новгорода в Москву вылетело 18 бортов

Из Нижнего Новгорода в Москву вылетело 18 бортов - РИА Новости, 02.11.2021

Из Нижнего Новгорода в Москву вылетело 18 бортов

Восемнадцать бортов уже покинули нижегородский аэропорт, еще шесть готовятся к отправке, пассажиры остальных рейсов размещены в городе, сообщил директор... РИА Новости, 02.11.2021

2021-11-02T22:16

2021-11-02T22:16

2021-11-02T22:16

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Восемнадцать бортов уже покинули нижегородский аэропорт, еще шесть готовятся к отправке, пассажиры остальных рейсов размещены в городе, сообщил директор департамента развития туризма Нижегородской области Сергей Яковлев.Днем во вторник аэропорт Нижнего Новгорода из-за сильного тумана в столице принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву. Для контроля за ситуацией сформирован оперативный штаб."Восемнадцать бортов уже покинули аэропорт имени Чкалова, шесть бортов готовятся к отправке. Остальные пассажиры других рейсов размещены в коллективных средствах размещения города Нижнего Новгорода", - сообщил Яковлев журналистам по итогам заседания оперативного штаба.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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