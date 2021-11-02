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Около 1,5 тысячи человек остаются в нижегородском аэропорту
Около 1,5 тысячи человек остаются в нижегородском аэропорту - РИА Новости, 02.11.2021
Около 1,5 тысячи человек остаются в нижегородском аэропорту
Около 1,5 тысячи человек остаются в нижегородском аэропорту "Стригино", рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T20:58
2021-11-02T20:58
2021-11-02T21:09
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Около 1,5 тысячи человек остаются в нижегородском аэропорту "Стригино", рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Днём во вторник аэропорт Нижнего Новгорода из-за сильного тумана в столице принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву. Ранее сообщалось, что для контроля за ситуацией сформирован оперативный штаб. Для пассажиров, ожидающих вылета рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время, организуется размещение в гостиницах Нижнего Новгорода. Также обеспечиваются трансферы от аэропорта до гостиницы и обратно. Кроме того, принято решение координационного штаба, в соответствии с которым заселение пассажиров в гостиницы будет осуществляться по авиабилетам.
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20:58 02.11.2021 (обновлено: 21:09 02.11.2021)
Около 1,5 тысячи человек остаются в нижегородском аэропорту
Около 1,5 тысячи человек остаются в нижегородском аэропорту "Стригино"