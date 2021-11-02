https://ria.ru/20211102/aeroport-1757451764.html
Пассажирка севшего в Стригино рейса рассказала об отсутствии воды на борту
Пассажирка севшего в Стригино рейса рассказала об отсутствии воды на борту - РИА Новости, 02.11.2021
Пассажирка севшего в Стригино рейса рассказала об отсутствии воды на борту
Пенсионерка Валентина Волкова, летевшая рейсом авиакомпании UTair из Тюмени в Москву, который приземлился в Нижнем Новгороде, рассказала, что пассажиры провели... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T20:20
2021-11-02T20:20
2021-11-02T21:02
происшествия
туман в москве
москва
ютэйр
нижний новгород
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Пенсионерка Валентина Волкова, летевшая рейсом авиакомпании UTair из Тюмени в Москву, который приземлился в Нижнем Новгороде, рассказала, что пассажиры провели в самолете после посадки 11 часов без воды и питания.Днём во вторник аэропорт Нижнего Новгорода из-за сильного тумана в столице принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву. Ранее сообщалось, что для контроля за ситуацией сформирован оперативный штаб. Для пассажиров, ожидающих вылета рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время, организуется размещение в гостиницах Нижнего Новгорода. Также обеспечиваются трансферы от аэропорта до гостиницы и обратно. Кроме того, принято решение координационного штаба, в соответствии с которым заселение пассажиров в гостиницы будет осуществляться по авиабилетам.Волкова рассказала РИА Новости, что летела рейсом авиакомпании UTair из Тюмени в Москву."Из Тюмени в Москву. Не долетая до Москвы, нас посадили здесь, сказали, что там туман. Мы 11 часов просидели в самолёте. Ни питания не было, никакой информации не было. А теперь вот здесь скитаемся. Непонятно, что и когда улетим. Мне 82 года, я с костылями больная, не знаю, куда мне обратиться. Хожу, не знаю, неприкаянная. Ни сесть, ничего", - рассказала пассажирка.Она добавила, что воды и питания на борту не было. "Вода в начале была, в потом и воды не стало", - добавила она. Бортпроводники, по ее словам, тоже ничего не могли сделать. "Они не запасали, они же тоже до Москвы летели. Они-то что сделают", - сказала пенсионерка.По ее словам, у пассажиров не было никакой информации о времени ожидания и дальнейших действиях. "Никто ничего не говорил. Сидели все. "Ждите, ждите". Ну и ждали. Сейчас никто ничего не говорит", - добавила она.Еще один из пассажиров рейса также рассказал, что вода в самолете закончилась. "Не выдавали ничего, не кормили, не поили. Никакой информации, просто держали 11 часов в самолете, не выпускали", - добавил он. "UTair", - ответил он на вопрос, рейсом какой авиакомпании они летели.
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"Мы 11 часов просидели в самолете" – пассажиры задержанного рейса рассказали о ситуации на борту
Пенсионерка Валентина Волкова, летевшая рейсом авиакомпании UTair из Тюмени в Москву, который приземлился в Нижнем Новгороде, рассказала, что пассажиры провели в самолете после посадки 11 часов без воды и питания.
2021-11-02T20:20
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PT0M47S
РИА Новости
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происшествия, туман в москве, москва, ютэйр, нижний новгород
20:20 02.11.2021 (обновлено: 21:02 02.11.2021)
Пассажирка севшего в Стригино рейса рассказала об отсутствии воды на борту
Пассажирка севшего в Нижнем Новгороде рейса рассказала об 11-часовом нахождении в самолете
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 ноя - РИА Новости. Пенсионерка Валентина Волкова, летевшая рейсом авиакомпании UTair из Тюмени в Москву, который приземлился в Нижнем Новгороде, рассказала, что пассажиры провели в самолете после посадки 11 часов без воды и питания.
Днём во вторник аэропорт Нижнего Новгорода из-за сильного тумана в столице принял на запасной аэродром 33 воздушных судна, следовавших из разных городов России и ближнего зарубежья в Москву. Ранее сообщалось, что для контроля за ситуацией сформирован оперативный штаб. Для пассажиров, ожидающих вылета рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время, организуется размещение в гостиницах Нижнего Новгорода. Также обеспечиваются трансферы от аэропорта до гостиницы и обратно. Кроме того, принято решение координационного штаба, в соответствии с которым заселение пассажиров в гостиницы будет осуществляться по авиабилетам.
Волкова рассказала РИА Новости, что летела рейсом авиакомпании UTair
из Тюмени
в Москву
.
"Из Тюмени в Москву. Не долетая до Москвы, нас посадили здесь, сказали, что там туман. Мы 11 часов просидели в самолёте. Ни питания не было, никакой информации не было. А теперь вот здесь скитаемся. Непонятно, что и когда улетим. Мне 82 года, я с костылями больная, не знаю, куда мне обратиться. Хожу, не знаю, неприкаянная. Ни сесть, ничего", - рассказала пассажирка.
Она добавила, что воды и питания на борту не было. "Вода в начале была, в потом и воды не стало", - добавила она. Бортпроводники, по ее словам, тоже ничего не могли сделать. "Они не запасали, они же тоже до Москвы летели. Они-то что сделают", - сказала пенсионерка.
По ее словам, у пассажиров не было никакой информации о времени ожидания и дальнейших действиях. "Никто ничего не говорил. Сидели все. "Ждите, ждите". Ну и ждали. Сейчас никто ничего не говорит", - добавила она.
Еще один из пассажиров рейса также рассказал, что вода в самолете закончилась. "Не выдавали ничего, не кормили, не поили. Никакой информации, просто держали 11 часов в самолете, не выпускали", - добавил он. "UTair", - ответил он на вопрос, рейсом какой авиакомпании они летели.