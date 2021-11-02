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Аэропорт Нижнего Новгорода не предупредил авиакомпании о нехватке трапов
Аэропорт Нижнего Новгорода не предупредил авиакомпании о нехватке трапов - РИА Новости, 02.11.2021
Аэропорт Нижнего Новгорода не предупредил авиакомпании о нехватке трапов
Аэропорт Нижнего Новгорода не предупреждал авиакомпании об ограниченных ресурсах и начал отказывать в приёме самолётов, только когда их стало некуда ставить,... РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T19:02
2021-11-02T19:05
происшествия
москва
нижний новгород
новости - туризм
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Аэропорт Нижнего Новгорода не предупреждал авиакомпании об ограниченных ресурсах и начал отказывать в приёме самолётов, только когда их стало некуда ставить, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. В пресс-службе аэропорта "Стригино" РИА Новости заявили, что все характеристики аэропорта указываются при заключении договора с авиакомпаниями.Аэропорт "Стригино" в Нижнем Новгороде принял 33 самолета девяти авиакомпаний, направлявшихся в Москву, но вынужденных изменить маршрут из-за тумана."Аэропорт принимал всех подряд и не предупреждал авиакомпании об ограниченных ресурсах (нехватке трапов). Вероятно, это связано с тем, что за каждую посадку авиакомпании платят аэропорту", - сказал источник.Он отметил, что аэропорт начал отказывать в приёме самолётов, только когда их стало некуда ставить, а должен был сделать это сразу по исчерпании ресурсов.В пресс-службе аэропорта "Стригино" РИА Новости сообщили, что все характеристики и данные аэропорта указываются при заключении договора с авиакомпаниями на наземное обслуживание."Все параметры, все характеристики указываются при заключении договора на наземное обслуживание. Авиакомпании знают наши емкости и наши характеристики терминала, характеристики взлетно-посадочной полосы, количество мест стоянки, наши провозные емкости и пропускную способность. Вся эта информация доводится до авиакомпании при заключении договора", - сообщили в пресс-службе.
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происшествия, москва, нижний новгород, новости - туризм
19:02 02.11.2021 (обновлено: 19:05 02.11.2021)
 
Аэропорт Нижнего Новгорода не предупредил авиакомпании о нехватке трапов

Аэропорт Нижнего Новгорода не сразу предупредил авиакомпании об ограниченных ресурсах

© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкНовый терминал международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде
Новый терминал международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© РИА Новости / Роман Владимиров
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Аэропорт Нижнего Новгорода не предупреждал авиакомпании об ограниченных ресурсах и начал отказывать в приёме самолётов, только когда их стало некуда ставить, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. В пресс-службе аэропорта "Стригино" РИА Новости заявили, что все характеристики аэропорта указываются при заключении договора с авиакомпаниями.
Аэропорт "Стригино" в Нижнем Новгороде принял 33 самолета девяти авиакомпаний, направлявшихся в Москву, но вынужденных изменить маршрут из-за тумана.
"Аэропорт принимал всех подряд и не предупреждал авиакомпании об ограниченных ресурсах (нехватке трапов). Вероятно, это связано с тем, что за каждую посадку авиакомпании платят аэропорту", - сказал источник.
Он отметил, что аэропорт начал отказывать в приёме самолётов, только когда их стало некуда ставить, а должен был сделать это сразу по исчерпании ресурсов.
Здание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
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В пресс-службе аэропорта "Стригино" РИА Новости сообщили, что все характеристики и данные аэропорта указываются при заключении договора с авиакомпаниями на наземное обслуживание.
"Все параметры, все характеристики указываются при заключении договора на наземное обслуживание. Авиакомпании знают наши емкости и наши характеристики терминала, характеристики взлетно-посадочной полосы, количество мест стоянки, наши провозные емкости и пропускную способность. Вся эта информация доводится до авиакомпании при заключении договора", - сообщили в пресс-службе.
 
ПроисшествияМоскваНижний НовгородНовости - Туризм
 
 
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