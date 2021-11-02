https://ria.ru/20211102/aeroport-1757315527.html
В московских аэропортах задержали или отменили более ста рейсов
В московских аэропортах задержали или отменили более ста рейсов - РИА Новости, 02.11.2021
В московских аэропортах задержали или отменили более ста рейсов
Туман в Москве нарушил работу столичных аэропортов — с утра уже отменили или задержали более сотни рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание". РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T08:56
2021-11-02T08:56
2021-11-02T10:43
шереметьево (аэропорт)
московская область (подмосковье)
москва
гидрометцентр
яндекс
новости - туризм
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Туман в Москве нарушил работу столичных аэропортов — с утра уже отменили или задержали более сотни рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".Так, по данным на 08:30, во Внуково отменили пять и задержали 20 рейсов, в Домодедово — 15 отменили, 29 задержали, Шереметьево — 15 отменили, а задержали 35.Более 30 самолетов не смогли сесть в Москве, добавили в Росавиации. Источник, близкий к аэропортам, уточнил, что из Шереметьево самолеты ушли в Домодедово и Нижний Новгород, из Внуково — в Домодедово, Санкт-Петербург и Нижний Новгород, один борт улетел в Ригу. Из Домодедово самолеты улетали в Нижний Новгород.Накануне вечером пресс-службы воздушных гаваней заявляли, что в условиях тумана работают штатно. Но "Яндекс.Расписание" также фиксировало задержки и отмены — к концу дня их было уже более 50.Туман образовался в Москве накануне вечером из-за понижения температуры и все еще стоял утром. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности (погода потенциально опасна) до 09:00 2 ноября.
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шереметьево (аэропорт), московская область (подмосковье), москва, гидрометцентр, яндекс, новости - туризм
08:56 02.11.2021 (обновлено: 10:43 02.11.2021)
В московских аэропортах задержали или отменили более ста рейсов
В трех московских аэропортах задержали или отменили более ста рейсов
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
Туман в Москве нарушил работу столичных аэропортов — с утра уже отменили или задержали более сотни рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание
".
Так, по данным на 08:30, во Внуково отменили пять и задержали 20 рейсов, в Домодедово — 15 отменили, 29 задержали, Шереметьево — 15 отменили, а задержали 35.
Более 30 самолетов не смогли сесть в Москве, добавили в Росавиации. Источник, близкий к аэропортам, уточнил, что из Шереметьево самолеты ушли в Домодедово и Нижний Новгород, из Внуково — в Домодедово, Санкт-Петербург и Нижний Новгород, один борт улетел в Ригу. Из Домодедово самолеты улетали в Нижний Новгород.
Накануне вечером пресс-службы воздушных гаваней заявляли, что в условиях тумана работают штатно. Но "Яндекс.Расписание" также фиксировало задержки и отмены — к концу дня их было уже более 50.
Туман образовался в Москве накануне вечером из-за понижения температуры и все еще стоял утром. Гидрометцентр
продлил желтый уровень погодной опасности (погода потенциально опасна) до 09:00 2 ноября.