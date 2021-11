https://ria.ru/20211102/adel-1757322710.html

Адель объявила список песен нового альбома "30"

Адель объявила список песен нового альбома "30"

ЛОНДОН, 2 ноя - РИА Новости. Британская певица Адель объявила список песен своего нового альбома "30", выход которого намечен на 19 ноября, следует из рассылки сайта певицы.Отмечается, что уже можно сделать предзаказ альбома, а также специальных сетов, состоящих из диска Адель, фото и футболки с ее изображением (стоимость сета 30 фунтов стерлингов).Первый за пять лет сингл певицы Easy On Me, выпущенный 15 октября, идет в альбоме вторым номером. Всего в нем 12 песен, названия которых отражают традиционную для Адель тему отношений: Strangers by Nature ("Незнакомцы от природы"), My Little Love ("Моя маленькая любовь"), Love Is a Game ("Любовь - это игра"). Также в альбом вошла композиция All Night Parking ("Парковка на всю ночь") с пометкой "совместно с Эрроллом Гарнером" (американский джазовый пианист, скончался в 1977 году).Пластинку "30" уже окрестили "альбомом развода", а в песне Easy On Me певица объясняет, почему решила расстаться со своим мужем.В своем анонсе к первому за шесть лет альбому Адель написала, что эти годы были самым "турбулентным периодом" в ее жизни, но она справилась со сложностями и теперь чувствуют себя более умиротворенной, чем когда-либо.В конце 2018 года звезда заявила, что пение и гастроли не приносят ей удовольствия. Она подала заявку на закрытие своего музыкального бизнеса. Причиной называлось желание певицы почаще быть с детьми и мужем, но фанаты не смогли с этим смириться и запустили в социальных сетях флешмоб под названием #AdeleChallenge. В апреле 2019 года Адель после трех лет брака с бизнесменом Саймоном Конекки подала на развод. Во время судебного процесса супруги договорились о совместной опеке над сыном Анжело.Недавно певица подтвердила свой роман со спортивным агентом Ричем Полом.

