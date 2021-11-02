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Шоубиз
https://ria.ru/20211102/adel-1757322710.html
Адель объявила список песен нового альбома "30"
Адель объявила список песен нового альбома "30" - РИА Новости, 02.11.2021
Адель объявила список песен нового альбома "30"
Британская певица Адель объявила список песен своего нового альбома "30", выход которого намечен на 19 ноября, следует из рассылки сайта певицы. РИА Новости, 02.11.2021
2021-11-02T10:28
2021-11-02T10:28
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ЛОНДОН, 2 ноя - РИА Новости. Британская певица Адель объявила список песен своего нового альбома "30", выход которого намечен на 19 ноября, следует из рассылки сайта певицы.Отмечается, что уже можно сделать предзаказ альбома, а также специальных сетов, состоящих из диска Адель, фото и футболки с ее изображением (стоимость сета 30 фунтов стерлингов).Первый за пять лет сингл певицы Easy On Me, выпущенный 15 октября, идет в альбоме вторым номером. Всего в нем 12 песен, названия которых отражают традиционную для Адель тему отношений: Strangers by Nature ("Незнакомцы от природы"), My Little Love ("Моя маленькая любовь"), Love Is a Game ("Любовь - это игра"). Также в альбом вошла композиция All Night Parking ("Парковка на всю ночь") с пометкой "совместно с Эрроллом Гарнером" (американский джазовый пианист, скончался в 1977 году).Пластинку "30" уже окрестили "альбомом развода", а в песне Easy On Me певица объясняет, почему решила расстаться со своим мужем.В своем анонсе к первому за шесть лет альбому Адель написала, что эти годы были самым "турбулентным периодом" в ее жизни, но она справилась со сложностями и теперь чувствуют себя более умиротворенной, чем когда-либо.В конце 2018 года звезда заявила, что пение и гастроли не приносят ей удовольствия. Она подала заявку на закрытие своего музыкального бизнеса. Причиной называлось желание певицы почаще быть с детьми и мужем, но фанаты не смогли с этим смириться и запустили в социальных сетях флешмоб под названием #AdeleChallenge. В апреле 2019 года Адель после трех лет брака с бизнесменом Саймоном Конекки подала на развод. Во время судебного процесса супруги договорились о совместной опеке над сыном Анжело.Недавно певица подтвердила свой роман со спортивным агентом Ричем Полом.
https://ria.ru/20211021/kultura-1755553318.html
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музыка, знаменитости, шоу-бизнес, новости культуры
10:28 02.11.2021
 
Адель объявила список песен нового альбома "30"

В новый альбом певицы Адель "30" вошли 12 песен

© AP Photo / Invision/ Joel RyanБританская певица Адель
Британская певица Адель - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
© AP Photo / Invision/ Joel Ryan
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 2 ноя - РИА Новости. Британская певица Адель объявила список песен своего нового альбома "30", выход которого намечен на 19 ноября, следует из рассылки сайта певицы.
Отмечается, что уже можно сделать предзаказ альбома, а также специальных сетов, состоящих из диска Адель, фото и футболки с ее изображением (стоимость сета 30 фунтов стерлингов).
Первый за пять лет сингл певицы Easy On Me, выпущенный 15 октября, идет в альбоме вторым номером. Всего в нем 12 песен, названия которых отражают традиционную для Адель тему отношений: Strangers by Nature ("Незнакомцы от природы"), My Little Love ("Моя маленькая любовь"), Love Is a Game ("Любовь - это игра"). Также в альбом вошла композиция All Night Parking ("Парковка на всю ночь") с пометкой "совместно с Эрроллом Гарнером" (американский джазовый пианист, скончался в 1977 году).
Пластинку "30" уже окрестили "альбомом развода", а в песне Easy On Me певица объясняет, почему решила расстаться со своим мужем.
Певица Адель на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 12:18Культура
Новый сингл Адель Easy On Me возглавил хит-парад
В своем анонсе к первому за шесть лет альбому Адель написала, что эти годы были самым "турбулентным периодом" в ее жизни, но она справилась со сложностями и теперь чувствуют себя более умиротворенной, чем когда-либо.
В конце 2018 года звезда заявила, что пение и гастроли не приносят ей удовольствия. Она подала заявку на закрытие своего музыкального бизнеса. Причиной называлось желание певицы почаще быть с детьми и мужем, но фанаты не смогли с этим смириться и запустили в социальных сетях флешмоб под названием #AdeleChallenge. В апреле 2019 года Адель после трех лет брака с бизнесменом Саймоном Конекки подала на развод. Во время судебного процесса супруги договорились о совместной опеке над сыном Анжело.
Недавно певица подтвердила свой роман со спортивным агентом Ричем Полом.
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