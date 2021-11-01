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Фонд защиты дольщиков достроил первые дома в Ленинградской области
Фонд защиты дольщиков достроил первые дома в Ленинградской области - РИА Новости, 01.11.2021
Фонд защиты дольщиков достроил первые дома в Ленинградской области
Фонд защиты дольщиков достроил первые дома в Ленинградской области – в скором времени около ста человек получат ключи от новых квартир, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T17:46
2021-11-01T17:46
2021-11-01T17:46
ленинградская область
гатчинский район
жилье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Фонд защиты дольщиков достроил первые дома в Ленинградской области – в скором времени около ста человек получат ключи от новых квартир, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.По его словам, выдано разрешение на ввод в эксплуатацию трех корпусов жилого комплекса в Гатчинском районе."Возведение жилого дома завершилось в начале октября. Сегодня было получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Это первые дома, достроенные федеральным "Фондом защиты пострадавших граждан - участников долевого строительства" в Ленинградской области", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что возведение жилого комплекса, состоящего из десяти малоэтажных многоквартирных жилых домов, велось ООО "СНВ Северо-Запад" с 2014 года. В 2016 году компания успела ввести в эксплуатацию два корпуса, однако уже в 2018 году застройщика признали банкротом. В конце декабря 2019 года Наблюдательный совет Фонда защиты прав участников долевого строительства принял решение о завершении корпусов трех корпусов. Работы на стройплощадках возобновились в январе 2021 года. Дольщикам остальных домов было решено выплатить компенсации.
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гатчинский район, жилье
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. Фонд защиты дольщиков достроил первые дома в Ленинградской области – в скором времени около ста человек получат ключи от новых квартир, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, выдано разрешение на ввод в эксплуатацию трех корпусов жилого комплекса в Гатчинском районе.
"Возведение жилого дома завершилось в начале октября. Сегодня было получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Это первые дома, достроенные федеральным "Фондом защиты пострадавших граждан - участников долевого строительства" в Ленинградской области", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что возведение жилого комплекса, состоящего из десяти малоэтажных многоквартирных жилых домов, велось ООО "СНВ Северо-Запад" с 2014 года. В 2016 году компания успела ввести в эксплуатацию два корпуса, однако уже в 2018 году застройщика признали банкротом. В конце декабря 2019 года Наблюдательный совет Фонда защиты прав участников долевого строительства принял решение о завершении корпусов трех корпусов. Работы на стройплощадках возобновились в январе 2021 года. Дольщикам остальных домов было решено выплатить компенсации.
"На сегодня Наблюдательным советом федерального Фонда принято решение о завершении строительства 56 проблемных объектов ", — сказали в пресс-службе.