https://ria.ru/20211101/zemletryasenie-1757135195.html

У острова Беринга произошло землетрясение

У острова Беринга произошло землетрясение - РИА Новости, 01.11.2021

У острова Беринга произошло землетрясение

Подземный толчок магнитудой 4,7 произошел в ночь на понедельник в акватории Тихого океана у острова Беринга, сообщает камчатский филиал Геофизической службы... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T00:59

2021-11-01T00:59

2021-11-01T00:59

происшествия

землетрясение

петропавловск-камчатский

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

остров беринга

тихий океан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноя - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 4,7 произошел в ночь на понедельник в акватории Тихого океана у острова Беринга, сообщает камчатский филиал Геофизической службы РАН.Толчок зафиксировали в 0.18 по местному времени (15.18 мск воскресенья) в 37 километрах от села Никольского, очаг залегал на глубине 42 километра, следует из сообщения геофизической службы.В МЧС Камчатского края сообщили, что жители региона в оперативные службы и ЕДДС не обращались.

https://ria.ru/20211027/zemletryasenie-1756422236.html

петропавловск-камчатский

камчатский край

остров беринга

тихий океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, землетрясение, петропавловск-камчатский, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, остров беринга, тихий океан