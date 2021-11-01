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https://ria.ru/20211101/zemletryasenie-1757135195.html
У острова Беринга произошло землетрясение
У острова Беринга произошло землетрясение - РИА Новости, 01.11.2021
У острова Беринга произошло землетрясение
Подземный толчок магнитудой 4,7 произошел в ночь на понедельник в акватории Тихого океана у острова Беринга, сообщает камчатский филиал Геофизической службы... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T00:59
2021-11-01T00:59
происшествия
землетрясение
петропавловск-камчатский
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
остров беринга
тихий океан
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноя - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 4,7 произошел в ночь на понедельник в акватории Тихого океана у острова Беринга, сообщает камчатский филиал Геофизической службы РАН.Толчок зафиксировали в 0.18 по местному времени (15.18 мск воскресенья) в 37 километрах от села Никольского, очаг залегал на глубине 42 километра, следует из сообщения геофизической службы.В МЧС Камчатского края сообщили, что жители региона в оперативные службы и ЕДДС не обращались.
https://ria.ru/20211027/zemletryasenie-1756422236.html
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камчатский край
остров беринга
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происшествия, землетрясение, петропавловск-камчатский, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, остров беринга, тихий океан
00:59 01.11.2021
 
У острова Беринга произошло землетрясение

В акватории Тихого океана у острова Беринга произошло землетрясение магнитудой 4,7

© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноя - РИА Новости. Подземный толчок магнитудой 4,7 произошел в ночь на понедельник в акватории Тихого океана у острова Беринга, сообщает камчатский филиал Геофизической службы РАН.
Толчок зафиксировали в 0.18 по местному времени (15.18 мск воскресенья) в 37 километрах от села Никольского, очаг залегал на глубине 42 километра, следует из сообщения геофизической службы.
В МЧС Камчатского края сообщили, что жители региона в оперативные службы и ЕДДС не обращались.
Охотское море - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 09:21
В Охотском море произошло землетрясение
 
ПроисшествияЗемлетрясениеПетропавловск-КамчатскийКамчатский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наукОстров БерингаТихий океан
 
 
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