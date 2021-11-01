https://ria.ru/20211101/zelenskiy-1757265397.html
Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе
Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе - РИА Новости, 01.11.2021
Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил в ходе встречи с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель ситуацию в Донбассе, а также энергетический... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T17:55
2021-11-01T17:55
2021-11-01T18:39
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КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил в ходе встречи с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель ситуацию в Донбассе, а также энергетический кризис в Европе и пути его преодоления.Зеленский находится с визитом в Глазго, где примет участие в конференции ООН по изменению климата COP26."Во время встречи в Глазго с Ангелой Меркель обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Донбассе и ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений Украины и Германии", - написал Зеленский в Twitter.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что страна полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе.
https://ria.ru/20211101/kapitulyatsiya-1757137830.html
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в мире, оон, европа, ангела меркель, владимир зеленский, донецкая народная республика, луганская народная республика
17:55 01.11.2021 (обновлено: 18:39 01.11.2021)
Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе
Зеленский и Меркель обсудили ситуацию в Донбассе и энергетический кризис в Европе