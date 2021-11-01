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Зеленский впервые возглавил антирейтинг украинских политиков, показал опрос
Зеленский впервые возглавил антирейтинг украинских политиков, показал опрос - РИА Новости, 01.11.2021
Зеленский впервые возглавил антирейтинг украинских политиков, показал опрос
Президент Украины Владимир Зеленский возглавил антирейтинг украинских политиков, сместив экс-главу государства Петра Порошенко на второе место, свидетельствуют... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:12
2021-11-01T16:12
в мире
украина
киев
владимир зеленский
петр порошенко
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КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский возглавил антирейтинг украинских политиков, сместив экс-главу государства Петра Порошенко на второе место, свидетельствуют данные соцопроса, проведённого социологической службой центра Разумкова."Среди кандидатов на должность президента Украины, за которых не будут голосовать ни при каких обстоятельствах, респонденты называли Владимира Зеленского (31,9%), Петра Порошенко (31,6%), Виктора Медведчука (24,7%), Юрия Бойко (24,0%), Олега Ляшко (15,0%), Юлию Тимошенко (13,8%), Олега Тягнибока (11,0%). Остальных кандидатов назвали менее 10% опрошенных", - говорится в сообщении на сайте центра.Также большинство респондентов заявили, что, по их мнению, нынешняя власть ничем не отличается от прошлой."Относительное большинство опрошенных (40,1%) считают, что нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей. Несколько реже (36,2%) респондентов отвечают, что нынешняя власть хуже предыдущей. Каждый пятый из опрошенных (20,1%) считают, что нынешняя власть лучше прежней", - добавили в центре.Исследование проводилось социологической службой центра Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года методом телефонного опроса. Были опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрос проводился по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, петр порошенко, донбасс
16:12 01.11.2021
 
Зеленский впервые возглавил антирейтинг украинских политиков, показал опрос

Центр Разумкова: Зеленский впервые возглавил антирейтинг украинских политиков

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии "Слуга Народа" во Львовской области
Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с депутатами партии Слуга Народа во Львовской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
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КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский возглавил антирейтинг украинских политиков, сместив экс-главу государства Петра Порошенко на второе место, свидетельствуют данные соцопроса, проведённого социологической службой центра Разумкова.
"Среди кандидатов на должность президента Украины, за которых не будут голосовать ни при каких обстоятельствах, респонденты называли Владимира Зеленского (31,9%), Петра Порошенко (31,6%), Виктора Медведчука (24,7%), Юрия Бойко (24,0%), Олега Ляшко (15,0%), Юлию Тимошенко (13,8%), Олега Тягнибока (11,0%). Остальных кандидатов назвали менее 10% опрошенных", - говорится в сообщении на сайте центра.
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Также большинство респондентов заявили, что, по их мнению, нынешняя власть ничем не отличается от прошлой.
"Относительное большинство опрошенных (40,1%) считают, что нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей. Несколько реже (36,2%) респондентов отвечают, что нынешняя власть хуже предыдущей. Каждый пятый из опрошенных (20,1%) считают, что нынешняя власть лучше прежней", - добавили в центре.
Исследование проводилось социологической службой центра Разумкова с 23 по 27 октября 2021 года методом телефонного опроса. Были опрошены 1200 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрос проводился по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.
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