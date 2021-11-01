https://ria.ru/20211101/zadymlenie-1757284520.html
В Петербурге произошло задымление в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе
В Петербурге произошло задымление в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе - РИА Новости, 01.11.2021
В Петербурге произошло задымление в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе
Задымление произошло в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, причиной стала поломка инструмента у рабочих, которые устанавливали окна, сообщили РИА... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T19:54
2021-11-01T19:54
2021-11-01T19:54
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Задымление произошло в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, причиной стала поломка инструмента у рабочих, которые устанавливали окна, сообщили РИА Новости в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.Как отметила собеседница агентства, из-за небольшого задымления пациентов приемного отделения переводили на первый этаж, пока ситуация не прояснилась.Сейчас институт работает в штатном режиме, эвакуация персонала и пациентов не потребовалась.
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происшествия, санкт-петербург, россия
В Петербурге произошло задымление в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе
В Санкт-Петербурге произошло задымление в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе