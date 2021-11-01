https://ria.ru/20211101/yaponiya-1757224803.html

Япония предоставит Таджикистану около 2,8 миллиона долларов на вакцины

Япония предоставит Таджикистану около 2,8 миллиона долларов на вакцины - РИА Новости, 01.11.2021

Япония предоставит Таджикистану около 2,8 миллиона долларов на вакцины

Япония предоставит Таджикистану около 2,8 миллиона долларов на вакцины в рамках реализации проекта "Выживание и развитие детей младшего возраста", сообщили РИА... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:21

2021-11-01T15:21

2021-11-01T15:31

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ДУШАНБЕ, 1 ноя – РИА Новости, Лидия Исамова. Япония предоставит Таджикистану около 2,8 миллиона долларов на вакцины в рамках реализации проекта "Выживание и развитие детей младшего возраста", сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты населения."В рамках проекта "Выживание и развитие детей младшего возраста" Япония предоставит офису ЮНИСЕФ в Таджикистане около 2,8 миллионов долларов на вакцины для защиты детей от кори, эпидемического паротита и краснухи, вакцины против гепатита В и соответствующие инструменты для вакцинации, такие как шприцы и безопасные контейнеры", - сказал собеседник агентства.Ожидается, что в течение трех лет проект окажет непосредственную помощь почти миллиону детей в 67 районах и городах Таджикистана путем закупки товаров первой необходимости."Вакцины, предоставляемые в рамках этого проекта, определенно будут способствовать здоровой повседневной жизни детей по всей стране. Я верю, что этот проект обезопасит детей от различных инфекционных заболеваний. Мне очень приятно отметить, что правительства обеих стран разделяют один и тот же лозунг: "Никто не должен остаться без внимания", – отметил на церемонии посол Японии в Душанбе Такаюки Миясита.При поддержке правительства Японии за последние пять лет ЮНИСЕФ закупил и доставил в Таджикистан необходимые лекарства, вакцины и холодильное оборудование для профилактики и лечения распространенных детских заболеваний на общую сумму 5,35 миллионов долларов.

https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741312813.html

япония

таджикистан

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в мире, япония, таджикистан, душанбе, юнисеф, здоровье - общество