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Япония предоставит Таджикистану около 2,8 миллиона долларов на вакцины
Япония предоставит Таджикистану около 2,8 миллиона долларов на вакцины - РИА Новости, 01.11.2021
Япония предоставит Таджикистану около 2,8 миллиона долларов на вакцины
Япония предоставит Таджикистану около 2,8 миллиона долларов на вакцины в рамках реализации проекта "Выживание и развитие детей младшего возраста", сообщили РИА... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:21
2021-11-01T15:31
в мире
япония
таджикистан
душанбе
юнисеф
здоровье - общество
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ДУШАНБЕ, 1 ноя – РИА Новости, Лидия Исамова. Япония предоставит Таджикистану около 2,8 миллиона долларов на вакцины в рамках реализации проекта "Выживание и развитие детей младшего возраста", сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты населения."В рамках проекта "Выживание и развитие детей младшего возраста" Япония предоставит офису ЮНИСЕФ в Таджикистане около 2,8 миллионов долларов на вакцины для защиты детей от кори, эпидемического паротита и краснухи, вакцины против гепатита В и соответствующие инструменты для вакцинации, такие как шприцы и безопасные контейнеры", - сказал собеседник агентства.Ожидается, что в течение трех лет проект окажет непосредственную помощь почти миллиону детей в 67 районах и городах Таджикистана путем закупки товаров первой необходимости."Вакцины, предоставляемые в рамках этого проекта, определенно будут способствовать здоровой повседневной жизни детей по всей стране. Я верю, что этот проект обезопасит детей от различных инфекционных заболеваний. Мне очень приятно отметить, что правительства обеих стран разделяют один и тот же лозунг: "Никто не должен остаться без внимания", – отметил на церемонии посол Японии в Душанбе Такаюки Миясита.При поддержке правительства Японии за последние пять лет ЮНИСЕФ закупил и доставил в Таджикистан необходимые лекарства, вакцины и холодильное оборудование для профилактики и лечения распространенных детских заболеваний на общую сумму 5,35 миллионов долларов.
https://ria.ru/20210715/vaktsinatsiya-1741312813.html
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в мире, япония, таджикистан, душанбе, юнисеф, здоровье - общество
15:21 01.11.2021 (обновлено: 15:31 01.11.2021)
 
Япония предоставит Таджикистану около 2,8 миллиона долларов на вакцины

Япония предоставит Таджикистану около 2,8 миллиона долларов на вакцины от кори и краснухи

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц вакциной
Медицинский сотрудник наполняет шприц вакциной - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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ДУШАНБЕ, 1 ноя – РИА Новости, Лидия Исамова. Япония предоставит Таджикистану около 2,8 миллиона долларов на вакцины в рамках реализации проекта "Выживание и развитие детей младшего возраста", сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты населения.
"В рамках проекта "Выживание и развитие детей младшего возраста" Япония предоставит офису ЮНИСЕФ в Таджикистане около 2,8 миллионов долларов на вакцины для защиты детей от кори, эпидемического паротита и краснухи, вакцины против гепатита В и соответствующие инструменты для вакцинации, такие как шприцы и безопасные контейнеры", - сказал собеседник агентства.
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Ожидается, что в течение трех лет проект окажет непосредственную помощь почти миллиону детей в 67 районах и городах Таджикистана путем закупки товаров первой необходимости.
"Вакцины, предоставляемые в рамках этого проекта, определенно будут способствовать здоровой повседневной жизни детей по всей стране. Я верю, что этот проект обезопасит детей от различных инфекционных заболеваний. Мне очень приятно отметить, что правительства обеих стран разделяют один и тот же лозунг: "Никто не должен остаться без внимания", – отметил на церемонии посол Японии в Душанбе Такаюки Миясита.
При поддержке правительства Японии за последние пять лет ЮНИСЕФ закупил и доставил в Таджикистан необходимые лекарства, вакцины и холодильное оборудование для профилактики и лечения распространенных детских заболеваний на общую сумму 5,35 миллионов долларов.
 
В миреЯпонияТаджикистанДушанбеЮНИСЕФЗдоровье - Общество
 
 
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