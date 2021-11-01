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"Это нонсенс": Яковлева рассказала о домогательствах в кино
"Это нонсенс": Яковлева рассказала о домогательствах в кино - РИА Новости, 01.11.2021
"Это нонсенс": Яковлева рассказала о домогательствах в кино
Алена Яковлева рассказала, что в своей кинокарьере сталкивалась с домогательствами известных режиссеров. Однако она отказывалась от подобных предложений. Так,... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T11:48
2021-11-01T11:48
2021-11-01T11:48
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лариса гузеева
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Алена Яковлева рассказала, что в своей кинокарьере сталкивалась с домогательствами известных режиссеров. Однако она отказывалась от подобных предложений. Так, один режиссер на съемочной площадке "Мосфильма" попросил сделать ему массаж.В интервью "Вечерней Москве" она вспомнила, что один из подобных отказов стоил ей карьеры – артистку "вычеркнули" из профессии на 15 лет.Она упомянула похожие случаи в США, отметив, что к Харви Вайнштайну выстраивались очереди. Эти актеры, по словам Яковлевой, сами шли за карьерой "любой ценой".Ранее Лариса Гузеева рассказала о домогательствах на съемочной площадке.
https://ria.ru/20211014/rasputina-1754425411.html
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знаменитости, актеры, лариса гузеева
"Это нонсенс": Яковлева рассказала о домогательствах в кино
Алена Яковлева рассказала об отказе режиссерам в домогательствах на съемочной площадке