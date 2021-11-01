"Это нонсенс": Яковлева рассказала о домогательствах в кино

"Я грубо сказала: "Пошел…". И все. Не потому, что я такая правильная или принципиальная, просто для меня это нонсенс. Я вступаю в отношения, если я их хочу. А так... Мне противно… Я не могу переступить через себя. Это мерзко", – рассказала актриса.