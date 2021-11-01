https://ria.ru/20211101/xiaomi-1757179854.html

Раскрыта дата выхода нового бюджетного смартфона Xiaomi Poco M4

Раскрыта дата выхода нового бюджетного смартфона Xiaomi Poco M4 - РИА Новости, 01.11.2021

Раскрыта дата выхода нового бюджетного смартфона Xiaomi Poco M4

Xiaomi представит новый недорогой смартфон Poco M4 Pro уже в ноябре. Для россиян во время трансляции презентации обещают сюрпризы. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:21

2021-11-01T12:21

2021-11-01T15:57

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Xiaomi представит новый недорогой смартфон Poco M4 Pro уже в ноябре. Для россиян во время трансляции презентации обещают сюрпризы.Ожидается, что смартфона получит процессор MediaTek Dimensity 810 с поддержкой работы в мобильных сетях пятого поколения. Топовая версия Poco M4 Pro будет оснащаться 8 ГБ оперативной памяти. Устройство получит быструю зарядку мощностью 33 Вт и инфракрасный порт для управления бытовой техникой.Смартфон покажут 9 ноября в 15:00 по московскому времени. Поклонникам бренда обещано, что Poco M4 Pro "предложит пользователям все, что им нужно, обеспечивая их функциями, заряженными на развлечения". Среди зрителей из России, которые зададут вопросы о новинке, разыграют три устройства и фирменные сувениры Poco.Стоимость новинки не раскрывается, но Poco M4 Pro будет недорогим смартфоном. Актуальный Poco M3 Pro в России предлагается за 16 000 рублей.

https://ria.ru/20210129/poco-1594933287.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, гаджеты, google android, xiaomi inc