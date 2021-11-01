15:51 01.11.2021 (обновлено: 15:53 01.11.2021)
В Москве пройдет выставка русских картин из американских коллекций
Выставка "Шедевры русского искусства из американских коллекций" откроется 9 ноября
© Christie'sКартина Константина Коровина "В саду"
© Christie's
Картина Константина Коровина "В саду". Архивное фото
МОСКВА, 1 нояб - РИА Новости. Выставка "Шедевры русского искусства из американских коллекций", организованная нью-йоркской галереей ABA, откроется 9 ноября в залах Музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств, сообщили в пресс-службе мероприятия.
"В экспозицию войдут произведения искусства величайших мастеров русской живописи: Абрама Архипова, Филиппа Малявина, Константина Коровина, Николая Рериха, Михаила Ларионова, Александра Яковлева, Бориса Григорьева, Давида Бурлюка, Ивана Пуни, Роберта Фалька, Александры Экстер и др.", - говорится в сообщении.
В новом проекте участвуют около 70 произведений, охватывающих два столетия русского искусства, от Ивана Айвазовского до Олега Целкова и Эдварда Беккермана. Пейзажная школа второй половины XIX - начала XX века представлена такими известными именами, как Николай Дубовской, Владимир Федорович, Александр Маковский и Константин Горбатов. Основное ядро этого раздела составляют работы Константина Коровина разных лет, среди которых следует особо отметить ранний шедевр "Гурзуф" 1912 года, произведения из знаменитой серии "Парижские бульвары" и портрет элегантной женщины.
Наиболее значительной работой и центральным экспонатом выставки является эффектное масштабное полотно одного из младших передвижников и основателей объединения "Союз русских художников" Абрама Архипова "Крестьянки на берегу" из знаменитой серии "Торговки".
"Сейчас, когда выставочные обмены между США и Россией оказались вынужденно замороженными, нам представляется особенно важным напомнить и коллекционерам, и зрителям о невероятном потенциале русского искусства, и о новых перспективах, которые открываются перед частными галереями. Я рад, что в ноябре 2021 года москвичи и гости столицы будут иметь возможность увидеть шедевры русского искусства, которые около 100 лет не показывались в России", - сказал владелец нью-йоркской галереи ABA Анатолий Беккерман.
Галерея ABA - одна из самых компетентных зарубежных организаций, занимающаяся популяризацией и продвижением русского искусства и культуры на Западе, за 35 лет галереей были организованы десятки выставок в западных и российских музеях и сотни тысяч людей смогли увидеть и оценить красоту и оригинальность русского искусства.