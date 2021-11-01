https://ria.ru/20211101/vystavka-1757233038.html

В Москве пройдет выставка русских картин из американских коллекций

В Москве пройдет выставка русских картин из американских коллекций - РИА Новости, 01.11.2021

В Москве пройдет выставка русских картин из американских коллекций

Выставка "Шедевры русского искусства из американских коллекций", организованная нью-йоркской галереей ABA, откроется 9 ноября в залах Музейно-выставочного... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:51

2021-11-01T15:51

2021-11-01T15:53

сша

иван айвазовский

александр яковлев

российская академия художеств

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россия

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новости культуры

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МОСКВА, 1 нояб - РИА Новости. Выставка "Шедевры русского искусства из американских коллекций", организованная нью-йоркской галереей ABA, откроется 9 ноября в залах Музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств, сообщили в пресс-службе мероприятия."В экспозицию войдут произведения искусства величайших мастеров русской живописи: Абрама Архипова, Филиппа Малявина, Константина Коровина, Николая Рериха, Михаила Ларионова, Александра Яковлева, Бориса Григорьева, Давида Бурлюка, Ивана Пуни, Роберта Фалька, Александры Экстер и др.", - говорится в сообщении.В новом проекте участвуют около 70 произведений, охватывающих два столетия русского искусства, от Ивана Айвазовского до Олега Целкова и Эдварда Беккермана. Пейзажная школа второй половины XIX - начала XX века представлена такими известными именами, как Николай Дубовской, Владимир Федорович, Александр Маковский и Константин Горбатов. Основное ядро этого раздела составляют работы Константина Коровина разных лет, среди которых следует особо отметить ранний шедевр "Гурзуф" 1912 года, произведения из знаменитой серии "Парижские бульвары" и портрет элегантной женщины.Наиболее значительной работой и центральным экспонатом выставки является эффектное масштабное полотно одного из младших передвижников и основателей объединения "Союз русских художников" Абрама Архипова "Крестьянки на берегу" из знаменитой серии "Торговки"."Сейчас, когда выставочные обмены между США и Россией оказались вынужденно замороженными, нам представляется особенно важным напомнить и коллекционерам, и зрителям о невероятном потенциале русского искусства, и о новых перспективах, которые открываются перед частными галереями. Я рад, что в ноябре 2021 года москвичи и гости столицы будут иметь возможность увидеть шедевры русского искусства, которые около 100 лет не показывались в России", - сказал владелец нью-йоркской галереи ABA Анатолий Беккерман.Галерея ABA - одна из самых компетентных зарубежных организаций, занимающаяся популяризацией и продвижением русского искусства и культуры на Западе, за 35 лет галереей были организованы десятки выставок в западных и российских музеях и сотни тысяч людей смогли увидеть и оценить красоту и оригинальность русского искусства.

https://ria.ru/20211029/muzey-1756906583.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211028/1756668334.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, иван айвазовский, александр яковлев, российская академия художеств, олег целков, россия, новости культуры