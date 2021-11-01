https://ria.ru/20211101/vuynovich-1757300378.html

Назван срок завершения пандемии коронавируса

Вуйнович рассказала, когда закончится пандемия коронавируса - РИА Новости, 01.11.2021

Назван срок завершения пандемии коронавируса

Рост заболеваемости коронавирусом на 18% наблюдается в последние две недели в европейском регионе, в том числе в России, чтобы пандемия закончилась, необходимо... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T23:18

2021-11-01T23:18

2021-11-01T23:25

распространение коронавируса

общество

воз

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

мелита вуйнович

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом на 18% наблюдается в последние две недели в европейском регионе, в том числе в России, чтобы пандемия закончилась, необходимо достичь достаточного уровня иммунитета населения, заявила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович."Мы сейчас наблюдаем... европейский регион, где идет повышение числа случаев (заражения коронавирусом). Не только в России, но и во многих странах европейского региона. Это повышение на 18% за последние 14 дней, а повышение смертности тоже практически идет в таком же тренде. Есть много еще уязвимых - или не вакцинированных, или людей, которые не переболели, то есть у них нет иммунитета", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 1".Пандемия, по ее словам, закончится, "когда будет достигнут достаточный уровень иммунитета"."Это значит, что надо иметь достаточно вакцинированных людей в короткий период времени", - добавила Вуйнович.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, воз, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, мелита вуйнович