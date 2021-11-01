https://ria.ru/20211101/vuynovich-1757300378.html
Назван срок завершения пандемии коронавируса
Вуйнович рассказала, когда закончится пандемия коронавируса - РИА Новости, 01.11.2021
Назван срок завершения пандемии коронавируса
Рост заболеваемости коронавирусом на 18% наблюдается в последние две недели в европейском регионе, в том числе в России, чтобы пандемия закончилась, необходимо... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T23:18
2021-11-01T23:18
2021-11-01T23:25
распространение коронавируса
общество
воз
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
мелита вуйнович
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581895912_0:0:2657:1495_1920x0_80_0_0_a1deb76018769a8dcd9c9ff3a995e69e.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом на 18% наблюдается в последние две недели в европейском регионе, в том числе в России, чтобы пандемия закончилась, необходимо достичь достаточного уровня иммунитета населения, заявила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович."Мы сейчас наблюдаем... европейский регион, где идет повышение числа случаев (заражения коронавирусом). Не только в России, но и во многих странах европейского региона. Это повышение на 18% за последние 14 дней, а повышение смертности тоже практически идет в таком же тренде. Есть много еще уязвимых - или не вакцинированных, или людей, которые не переболели, то есть у них нет иммунитета", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 1".Пандемия, по ее словам, закончится, "когда будет достигнут достаточный уровень иммунитета"."Это значит, что надо иметь достаточно вакцинированных людей в короткий период времени", - добавила Вуйнович.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581895912_59:0:2449:1793_1920x0_80_0_0_d079ea6f283f26576347bc81fa11bd0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, воз, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, мелита вуйнович
23:18 01.11.2021 (обновлено: 23:25 01.11.2021)
Вуйнович рассказала, когда закончится пандемия коронавируса
Вуйнович: пандемия закончится, когда будет достигнут достаточный уровень иммунитета