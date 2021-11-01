https://ria.ru/20211101/vsevolozhsk-1757164535.html

В Ленобласти на год раньше открыли путепровод во Всеволожске

В Ленобласти на год раньше открыли путепровод во Всеволожске - РИА Новости, 01.11.2021

В Ленобласти на год раньше открыли путепровод во Всеволожске

В центральном городе самого большого района Ленинградской области на год раньше открыли путепровод над железной дорогой; торжественную церемонию провел глава... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T11:15

2021-11-01T11:15

2021-11-01T11:15

ленинградская область

всеволожск

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя — РИА Новости. В центральном городе самого большого района Ленинградской области на год раньше открыли путепровод над железной дорогой; торжественную церемонию провел глава региона Александр Дрозденко, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, новый путепровод, был построен в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Он объединит две чести Всеволожска. Путепровод заменит загруженный железнодорожный переезд на Колтушском шоссе между станциями Всеволожская и Мельничный Ручей. По подсчетам дорожников, из-за растущей интенсивности движения пассажирских и грузовых поездов на этом направлении, переезд суммарно закрывался на пять часов в сутки.В пресс-службе добавили, что путепровод имеет четыре полосы движения, протяженность самого автомобильного моста составляет почти 80 метров.Отличительной чертой объекта стали пешеходные дорожки, выполненные из красного и синего литого асфальтобетона. Основное применение литой асфальт находит именно на мостах и эстакадах, надежно защищая пролетные строения от влаги и коррозии. Литой асфальт износостойкий, эластичный, водонепроницаемый и достаточно прочный, чтобы сопротивляться увеличивающимся транспортным нагрузкам."Область сегодня привлекает все больше федеральных средств на крупные дорожные проекты, что даёт гарантию быстрой реализации объектов, нужных жителям. Путепровод - один из таких. Дальше - продолжение расширения Колтушского шоссе, возведение развязки в Кудрово, обход Мурино в створе Пискаревского проспекта и многое другое", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20211029/samoupravlenie-1756868007.html

всеволожск

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всеволожск, александр дрозденко