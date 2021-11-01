Медведев рассказал о новой холодной войне и провокациях НАТО
Медведев: торговая война США и КНР в пандемию усугубилась, усилились провокации НАТО
© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Торговая война между США и Китаем во время пандемии коронавируса окончательно превратилась в подобие холодной войны, в этот период стало и больше откровенных провокаций НАТО, чьи корабли постоянно приближаются к российским границам, иногда даже нарушая их, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Торговая война между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой усугубилась идеологическим противостоянием и окончательно превратилась в некое подобие холодной войны. Больше сейчас и откровенных провокаций, в частности в Европе. За минувший год стало привычным, что корабли НАТО постоянно приближаются в Балтийском и Черном морях к российским границам, иногда даже нарушая их", - написал Медведев в статье, опубликованной в "Российской газете".
Он отметил, что даже на время пандемии санкционная политика не претерпела изменений.
"Напротив, борьба, к примеру, с мирным коммерческим проектом "Северный поток - 2" лишь усилилась. Продолжились, а иногда и с новой силой вспыхивали войны: конфликт в Нагорном Карабахе, неугасающие столкновения в Сирии, Ливии, Афганистане, периодические стычки на границе Китая и Индии, ряд конфликтов в Африке", - констатировал зампред Совбеза.