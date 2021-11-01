https://ria.ru/20211101/voyna-1757132049.html

Медведев рассказал о новой холодной войне и провокациях НАТО

Медведев рассказал о новой холодной войне и провокациях НАТО - РИА Новости, 01.11.2021

Медведев рассказал о новой холодной войне и провокациях НАТО

Торговая война между США и Китаем во время пандемии коронавируса окончательно превратилась в подобие холодной войны, в этот период стало и больше откровенных... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T00:11

2021-11-01T00:11

2021-11-01T00:11

в мире

сша

сирия

китай

нато

дмитрий медведев

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Торговая война между США и Китаем во время пандемии коронавируса окончательно превратилась в подобие холодной войны, в этот период стало и больше откровенных провокаций НАТО, чьи корабли постоянно приближаются к российским границам, иногда даже нарушая их, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он отметил, что даже на время пандемии санкционная политика не претерпела изменений."Напротив, борьба, к примеру, с мирным коммерческим проектом "Северный поток - 2" лишь усилилась. Продолжились, а иногда и с новой силой вспыхивали войны: конфликт в Нагорном Карабахе, неугасающие столкновения в Сирии, Ливии, Афганистане, периодические стычки на границе Китая и Индии, ряд конфликтов в Африке", - констатировал зампред Совбеза.

https://ria.ru/20211101/krizis-1757131840.html

сша

сирия

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, сирия, китай, нато, дмитрий медведев, северный поток — 2, россия