Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211101/voyna-1757132049.html
Медведев рассказал о новой холодной войне и провокациях НАТО
Медведев рассказал о новой холодной войне и провокациях НАТО - РИА Новости, 01.11.2021
Медведев рассказал о новой холодной войне и провокациях НАТО
Торговая война между США и Китаем во время пандемии коронавируса окончательно превратилась в подобие холодной войны, в этот период стало и больше откровенных... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T00:11
2021-11-01T00:11
в мире
сша
сирия
китай
нато
дмитрий медведев
северный поток — 2
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756508211_0:109:2922:1753_1920x0_80_0_0_db3384f770d4f0a72480972b46d5ea0a.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Торговая война между США и Китаем во время пандемии коронавируса окончательно превратилась в подобие холодной войны, в этот период стало и больше откровенных провокаций НАТО, чьи корабли постоянно приближаются к российским границам, иногда даже нарушая их, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он отметил, что даже на время пандемии санкционная политика не претерпела изменений."Напротив, борьба, к примеру, с мирным коммерческим проектом "Северный поток - 2" лишь усилилась. Продолжились, а иногда и с новой силой вспыхивали войны: конфликт в Нагорном Карабахе, неугасающие столкновения в Сирии, Ливии, Афганистане, периодические стычки на границе Китая и Индии, ряд конфликтов в Африке", - констатировал зампред Совбеза.
https://ria.ru/20211101/krizis-1757131840.html
сша
сирия
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756508211_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_689b3fae4d49f80e47f42c6824109178.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, сирия, китай, нато, дмитрий медведев, северный поток — 2, россия
00:11 01.11.2021
 
Медведев рассказал о новой холодной войне и провокациях НАТО

Медведев: торговая война США и КНР в пандемию усугубилась, усилились провокации НАТО

© РИА Новости / Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Юлия Зырянова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Торговая война между США и Китаем во время пандемии коронавируса окончательно превратилась в подобие холодной войны, в этот период стало и больше откровенных провокаций НАТО, чьи корабли постоянно приближаются к российским границам, иногда даже нарушая их, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Торговая война между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой усугубилась идеологическим противостоянием и окончательно превратилась в некое подобие холодной войны. Больше сейчас и откровенных провокаций, в частности в Европе. За минувший год стало привычным, что корабли НАТО постоянно приближаются в Балтийском и Черном морях к российским границам, иногда даже нарушая их", - написал Медведев в статье, опубликованной в "Российской газете".
Он отметил, что даже на время пандемии санкционная политика не претерпела изменений.
"Напротив, борьба, к примеру, с мирным коммерческим проектом "Северный поток - 2" лишь усилилась. Продолжились, а иногда и с новой силой вспыхивали войны: конфликт в Нагорном Карабахе, неугасающие столкновения в Сирии, Ливии, Афганистане, периодические стычки на границе Китая и Индии, ряд конфликтов в Африке", - констатировал зампред Совбеза.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
00:08
Медведев заявил о наступлении мирового продовольственного кризиса
 
В миреСШАСирияКитайНАТОДмитрий МедведевСеверный поток — 2Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:55При нападении боевиков в Сирии погиб один военный
03:51Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в ноябре
03:44ФССП в 2021 году помогла разыскать почти восемь тысяч скрывавшихся россиян
03:37В России предложили удвоить штрафы за неуплату электроэнергии
03:26Врач сравнил метеочувствительность у мужчин и женщин
03:24В ФССП рассказали, сколько россиян не могут выехать за границу из-за долгов
03:16На Украине рассказали о готовящейся капитуляции Зеленского перед Путиным
03:15Стало известно, сколько россияне тратят на лечение своих питомцев
03:15Эксперт рассказала, как защититься от хищения денег с бесконтактной карты
03:11Эксперты спрогнозировали рост цен в России в ноябре
03:00Лечение смертоносного заболевания легких может стать эффективнее
03:00Эксперты предупредили о рисках покупки квартиры за наличные
02:30В Раде высмеяли Зеленского после "замечания" от Турции
02:15Эксперт рассказал, кто может получить льготу по оплате за электроэнергию
02:15Врач рассказала, как избежать тяжелой формы постковидного синдрома
02:12NI: реакция Москвы на провокацию Киева может выйти за рамки резких слов
01:51Макрон обвинил премьера Австралии во лжи из-за контракта о подлодках
01:44На Украине обвинили Литву и Молдавию в предательстве ради России
01:18"От ужаса чуть не умерла": соседка раскрыла детали убийства девочек в Туве
01:15Россиянам назвали случаи, когда лучше заплатить наличными
Лента новостейМолния
При нападении боевиков в Сирии погиб один военныйНазваны самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в ноябреФССП в 2021 году помогла разыскать почти восемь тысяч скрывавшихся россиянВ России предложили удвоить штрафы за неуплату электроэнергииВрач сравнил метеочувствительность у мужчин и женщинВ ФССП рассказали, сколько россиян не могут выехать за границу из-за долговНа Украине рассказали о готовящейся капитуляции Зеленского перед ПутинымСтало известно, сколько россияне тратят на лечение своих питомцевЭксперт рассказала, как защититься от хищения денег с бесконтактной картыЭксперты спрогнозировали рост цен в России в ноябреЛечение смертоносного заболевания легких может стать эффективнееЭксперты предупредили о рисках покупки квартиры за наличныеВ Раде высмеяли Зеленского после "замечания" от ТурцииЭксперт рассказал, кто может получить льготу по оплате за электроэнергиюВрач рассказала, как избежать тяжелой формы постковидного синдромаNI: реакция Москвы на провокацию Киева может выйти за рамки резких словМакрон обвинил премьера Австралии во лжи из-за контракта о подлодкахНа Украине обвинили Литву и Молдавию в предательстве ради России"От ужаса чуть не умерла": соседка раскрыла детали убийства девочек в ТувеРоссиянам назвали случаи, когда лучше заплатить наличными