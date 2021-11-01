https://ria.ru/20211101/vorota-1757176370.html

В Подмосковье на 11-летнего мальчика упали ворота

В Подмосковье на 11-летнего мальчика упали ворота - РИА Новости, 01.11.2021

В Подмосковье на 11-летнего мальчика упали ворота

Ворота упали на 11-летнего мальчика в Ступино, ребёнок в больнице, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:05

2021-11-01T12:05

2021-11-01T12:05

происшествия

ступино

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ворота упали на 11-летнего мальчика в Ступино, ребёнок в больнице, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.По предварительной информации, инцидент произошёл вечером 30 октября на спортивной площадке."Прокуратура Московской области организовала проверку по факту травмирования ребёнка в Ступино... В ходе проверки, проведение которой поручено Ступинской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства", - говорится в релизе.

https://ria.ru/20211101/novosibirsk-1757144883.html

ступино

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ступино, московская область (подмосковье)