https://ria.ru/20211101/vorota-1757176370.html
В Подмосковье на 11-летнего мальчика упали ворота
В Подмосковье на 11-летнего мальчика упали ворота - РИА Новости, 01.11.2021
В Подмосковье на 11-летнего мальчика упали ворота
Ворота упали на 11-летнего мальчика в Ступино, ребёнок в больнице, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:05
2021-11-01T12:05
2021-11-01T12:05
происшествия
ступино
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Ворота упали на 11-летнего мальчика в Ступино, ребёнок в больнице, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.По предварительной информации, инцидент произошёл вечером 30 октября на спортивной площадке."Прокуратура Московской области организовала проверку по факту травмирования ребёнка в Ступино... В ходе проверки, проведение которой поручено Ступинской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства", - говорится в релизе.
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ступино
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происшествия, ступино, московская область (подмосковье)
В Подмосковье на 11-летнего мальчика упали ворота
Ворота упали на 11-летнего мальчика в подмосковном Ступино