https://ria.ru/20211101/vks-1757225965.html

Путин призвал дальше модернизировать систему ВКС

Путин призвал дальше модернизировать систему ВКС - РИА Новости, 01.11.2021

Путин призвал дальше модернизировать систему ВКС

Систему воздушно-космической обороны необходимо продолжать совершенствовать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T15:26

2021-11-01T15:26

2021-11-01T15:40

безопасность

владимир путин

воздушно-космические силы россии

россия

нато

черное море

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СОЧИ, 1 ноя - РИА Новости. Систему воздушно-космической обороны необходимо продолжать совершенствовать, заявил президент России Владимир Путин."Нам нужно и дальше совершенствовать систему воздушно-космической обороны. Это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками", - сказал он на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.Путин подчеркнул, что этого требует и общая военно-политическая обстановка."В том числе растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи России, появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей альянса с управляемым ракетным оружием", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211023/okhotnik-1755930326.html

россия

черное море

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2021

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безопасность, владимир путин, воздушно-космические силы россии, россия, нато, черное море