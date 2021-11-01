https://ria.ru/20211101/vks-1757225965.html
Путин призвал дальше модернизировать систему ВКС
Путин призвал дальше модернизировать систему ВКС - РИА Новости, 01.11.2021
Путин призвал дальше модернизировать систему ВКС
Систему воздушно-космической обороны необходимо продолжать совершенствовать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T15:26
2021-11-01T15:26
2021-11-01T15:40
безопасность
владимир путин
воздушно-космические силы россии
россия
нато
черное море
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СОЧИ, 1 ноя - РИА Новости. Систему воздушно-космической обороны необходимо продолжать совершенствовать, заявил президент России Владимир Путин."Нам нужно и дальше совершенствовать систему воздушно-космической обороны. Это прямо связано с разработкой в ведущих странах перспективных ударных средств нападения, обладающих высокими скоростными характеристиками", - сказал он на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.Путин подчеркнул, что этого требует и общая военно-политическая обстановка."В том числе растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи России, появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей альянса с управляемым ракетным оружием", - сказал Путин.
https://ria.ru/20211023/okhotnik-1755930326.html
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безопасность, владимир путин, воздушно-космические силы россии, россия, нато, черное море
15:26 01.11.2021 (обновлено: 15:40 01.11.2021)
Путин призвал дальше модернизировать систему ВКС
Путин заявил о необходимости дальше модернизировать систему ВКС России