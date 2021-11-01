https://ria.ru/20211101/vitamin-1757139723.html

Непереносимость витамина D в таблетках: список продуктов, которые решат проблему навсегда

Названы продукты, необходимые при непереносимости витамина D в таблетках - РИА Новости, 01.11.2021

Непереносимость витамина D в таблетках: список продуктов, которые решат проблему навсегда

Врач-эндокринолог Михаил Гинзбург в беседе в "Вечерней Москвой" перечислил продукты, которые помогут при непереносимости витамина D в таблетках. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T06:01

2021-11-01T06:01

2021-11-01T06:01

общество

здоровье

россия

михаил гинзбург

витамин d

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Врач-эндокринолог Михаил Гинзбург в беседе в "Вечерней Москвой" перечислил продукты, которые помогут при непереносимости витамина D в таблетках.Также для восполнения дефицита гормона диетолог посоветовал включить в рацион рыбий жир и принимать солнечные ванны. Еще один способ — водорастворимые формы витамина D.Гинзбург отнес к медикаментозным альтернативам таблеткам и специальные спреи с витамином D, которые наносятся под язык.

https://ria.ru/20210720/vitamin-1741959026.html

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2021

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общество, здоровье, россия, михаил гинзбург, витамин d