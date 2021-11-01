https://ria.ru/20211101/vitamin-1757139723.html
Непереносимость витамина D в таблетках: список продуктов, которые решат проблему навсегда
Названы продукты, необходимые при непереносимости витамина D в таблетках - РИА Новости, 01.11.2021
Непереносимость витамина D в таблетках: список продуктов, которые решат проблему навсегда
Врач-эндокринолог Михаил Гинзбург в беседе в "Вечерней Москвой" перечислил продукты, которые помогут при непереносимости витамина D в таблетках. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T06:01
2021-11-01T06:01
2021-11-01T06:01
общество
здоровье
россия
михаил гинзбург
витамин d
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595471930_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_b43c05be4227cc3d86d230c4360fc3d3.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Врач-эндокринолог Михаил Гинзбург в беседе в "Вечерней Москвой" перечислил продукты, которые помогут при непереносимости витамина D в таблетках.Также для восполнения дефицита гормона диетолог посоветовал включить в рацион рыбий жир и принимать солнечные ванны. Еще один способ — водорастворимые формы витамина D.Гинзбург отнес к медикаментозным альтернативам таблеткам и специальные спреи с витамином D, которые наносятся под язык.
https://ria.ru/20210720/vitamin-1741959026.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595471930_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_94f1d01f07fde98430e3000a6ed76c28.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье, россия, михаил гинзбург, витамин d
Названы продукты, необходимые при непереносимости витамина D в таблетках
Врач Гинзбург: рыба, желток, печень трески исправят непереносимость витамина D в таблетках