https://ria.ru/20211101/vegetariantsy-1757134465.html
Врачи рассказали, почему для прививающихся опасно вегетарианство
Врачи рассказали, почему для прививающихся опасно вегетарианство - РИА Новости, 01.11.2021
Врачи рассказали, почему для прививающихся опасно вегетарианство
Вегетарианцы исключают из рациона продукты животного происхождения, которые поступают в организм только с пищей, что, в свою очередь, может негативно повлиять... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T00:48
2021-11-01T00:48
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Вегетарианцы исключают из рациона продукты животного происхождения, которые поступают в организм только с пищей, что, в свою очередь, может негативно повлиять на формирование хорошего иммунного ответа на прививку от COVID-19, сообщили РИА Новости опрошенные врачи-терапевты.Всемирный день вегана традиционно отмечается 1 ноября. Термин начал использоваться Веганским обществом, основанным Дональдом Уотсоном в 1944 году в Лондоне. Веганы употребляют в пищу только растительные продукты.По его словам, в ходе формирования иммунитета очень важно помочь организму в этом процессе. Полноценное питание, сбалансированный сон и отдых, отсутствие стрессов - вот основной перечень факторов, которые, наряду с вакциной, способствуют стойкому иммунитету от коронавируса.С мнением Асанова о том, что питание вегетарианцев из-за отсутствия в рационе полноценных белков может негативно повлиять на выработку хорошего иммунного ответа на прививку от COVID-19, согласилась врач-терапевт Мария Владимирова."Чем дольше человек увлекается вегетарианством, тем слабее у него иммунитет. Конечно, это может принести в его жизнь хронические болезни. Не думаю, что питание вегетарианцев положительно скажется на выработку хорошего иммунного ответа на прививку", - сказала Владимирова.
https://ria.ru/20211031/vaktsina-1757081619.html
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общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, тимур асанов
Врачи рассказали, почему для прививающихся опасно вегетарианство
Врачи заявили, что вегетарианство может негативно повлиять на иммунный ответ на прививку
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости.
Вегетарианцы исключают из рациона продукты животного происхождения, которые поступают в организм только с пищей, что, в свою очередь, может негативно повлиять на формирование хорошего иммунного ответа на прививку от COVID-19
, сообщили РИА Новости опрошенные врачи-терапевты.
Всемирный день вегана традиционно отмечается 1 ноября. Термин начал использоваться Веганским обществом, основанным Дональдом Уотсоном в 1944 году в Лондоне
. Веганы употребляют в пищу только растительные продукты.
"Вакцина от COVID-19 ставится с целью выработки антител на вирус. Вегетарианцы исключают из рациона продукты животного происхождения – важные источники витаминов, которые не синтезируются самостоятельно и поступают в организм только с пищей. Следует понимать, что при отсутствии регулярного потребления полноценных белковых веществ, начинается разрушение собственных клеток и нарушение функций органов. Это, конечно, может негативно повлиять на формирование хорошего иммунного ответа на прививку", - сказал врач-терапевт Тимур Асанов.
По его словам, в ходе формирования иммунитета очень важно помочь организму в этом процессе. Полноценное питание, сбалансированный сон и отдых, отсутствие стрессов - вот основной перечень факторов, которые, наряду с вакциной, способствуют стойкому иммунитету от коронавируса.
С мнением Асанова о том, что питание вегетарианцев из-за отсутствия в рационе полноценных белков может негативно повлиять на выработку хорошего иммунного ответа на прививку от COVID-19, согласилась врач-терапевт Мария Владимирова.
"Чем дольше человек увлекается вегетарианством, тем слабее у него иммунитет. Конечно, это может принести в его жизнь хронические болезни. Не думаю, что питание вегетарианцев положительно скажется на выработку хорошего иммунного ответа на прививку", - сказала Владимирова.