Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211101/vegetariantsy-1757134465.html
Врачи рассказали, почему для прививающихся опасно вегетарианство
Врачи рассказали, почему для прививающихся опасно вегетарианство - РИА Новости, 01.11.2021
Врачи рассказали, почему для прививающихся опасно вегетарианство
Вегетарианцы исключают из рациона продукты животного происхождения, которые поступают в организм только с пищей, что, в свою очередь, может негативно повлиять... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T00:48
2021-11-01T00:48
распространение коронавируса
общество
москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
тимур асанов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148132/20/1481322045_0:256:4901:3012_1920x0_80_0_0_3c13def354395a447460b1f996f699b4.jpg
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Вегетарианцы исключают из рациона продукты животного происхождения, которые поступают в организм только с пищей, что, в свою очередь, может негативно повлиять на формирование хорошего иммунного ответа на прививку от COVID-19, сообщили РИА Новости опрошенные врачи-терапевты.Всемирный день вегана традиционно отмечается 1 ноября. Термин начал использоваться Веганским обществом, основанным Дональдом Уотсоном в 1944 году в Лондоне. Веганы употребляют в пищу только растительные продукты.По его словам, в ходе формирования иммунитета очень важно помочь организму в этом процессе. Полноценное питание, сбалансированный сон и отдых, отсутствие стрессов - вот основной перечень факторов, которые, наряду с вакциной, способствуют стойкому иммунитету от коронавируса.С мнением Асанова о том, что питание вегетарианцев из-за отсутствия в рационе полноценных белков может негативно повлиять на выработку хорошего иммунного ответа на прививку от COVID-19, согласилась врач-терапевт Мария Владимирова."Чем дольше человек увлекается вегетарианством, тем слабее у него иммунитет. Конечно, это может принести в его жизнь хронические болезни. Не думаю, что питание вегетарианцев положительно скажется на выработку хорошего иммунного ответа на прививку", - сказала Владимирова.
https://ria.ru/20211031/vaktsina-1757081619.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148132/20/1481322045_272:0:4627:3266_1920x0_80_0_0_7d45e75b50df64d4c3bd45adc4e8e5ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, тимур асанов
00:48 01.11.2021
 
Врачи рассказали, почему для прививающихся опасно вегетарианство

Врачи заявили, что вегетарианство может негативно повлиять на иммунный ответ на прививку

© Fotolia / NitrПриготовление обеда
Приготовление обеда - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© Fotolia / Nitr
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Вегетарианцы исключают из рациона продукты животного происхождения, которые поступают в организм только с пищей, что, в свою очередь, может негативно повлиять на формирование хорошего иммунного ответа на прививку от COVID-19, сообщили РИА Новости опрошенные врачи-терапевты.
Всемирный день вегана традиционно отмечается 1 ноября. Термин начал использоваться Веганским обществом, основанным Дональдом Уотсоном в 1944 году в Лондоне. Веганы употребляют в пищу только растительные продукты.

"Вакцина от COVID-19 ставится с целью выработки антител на вирус. Вегетарианцы исключают из рациона продукты животного происхождения – важные источники витаминов, которые не синтезируются самостоятельно и поступают в организм только с пищей. Следует понимать, что при отсутствии регулярного потребления полноценных белковых веществ, начинается разрушение собственных клеток и нарушение функций органов. Это, конечно, может негативно повлиять на формирование хорошего иммунного ответа на прививку", - сказал врач-терапевт Тимур Асанов.

По его словам, в ходе формирования иммунитета очень важно помочь организму в этом процессе. Полноценное питание, сбалансированный сон и отдых, отсутствие стрессов - вот основной перечень факторов, которые, наряду с вакциной, способствуют стойкому иммунитету от коронавируса.
С мнением Асанова о том, что питание вегетарианцев из-за отсутствия в рационе полноценных белков может негативно повлиять на выработку хорошего иммунного ответа на прививку от COVID-19, согласилась врач-терапевт Мария Владимирова.
"Чем дольше человек увлекается вегетарианством, тем слабее у него иммунитет. Конечно, это может принести в его жизнь хронические болезни. Не думаю, что питание вегетарианцев положительно скажется на выработку хорошего иммунного ответа на прививку", - сказала Владимирова.
Медицинский работник набирает вакцину Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 в шприц - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
Вчера, 12:46Распространение коронавируса
Мясников рассказал, кому необходимо получить три дозы вакцины от COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииТимур Асанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:55При нападении боевиков в Сирии погиб один военный
03:51Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в ноябре
03:44ФССП в 2021 году помогла разыскать почти восемь тысяч скрывавшихся россиян
03:37В России предложили удвоить штрафы за неуплату электроэнергии
03:26Врач сравнил метеочувствительность у мужчин и женщин
03:24В ФССП рассказали, сколько россиян не могут выехать за границу из-за долгов
03:16На Украине рассказали о готовящейся капитуляции Зеленского перед Путиным
03:15Стало известно, сколько россияне тратят на лечение своих питомцев
03:15Эксперт рассказала, как защититься от хищения денег с бесконтактной карты
03:11Эксперты спрогнозировали рост цен в России в ноябре
03:00Лечение смертоносного заболевания легких может стать эффективнее
03:00Эксперты предупредили о рисках покупки квартиры за наличные
02:30В Раде высмеяли Зеленского после "замечания" от Турции
02:15Эксперт рассказал, кто может получить льготу по оплате за электроэнергию
02:15Врач рассказала, как избежать тяжелой формы постковидного синдрома
02:12NI: реакция Москвы на провокацию Киева может выйти за рамки резких слов
01:51Макрон обвинил премьера Австралии во лжи из-за контракта о подлодках
01:44На Украине обвинили Литву и Молдавию в предательстве ради России
01:18"От ужаса чуть не умерла": соседка раскрыла детали убийства девочек в Туве
01:15Россиянам назвали случаи, когда лучше заплатить наличными
Лента новостейМолния
При нападении боевиков в Сирии погиб один военныйНазваны самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в ноябреФССП в 2021 году помогла разыскать почти восемь тысяч скрывавшихся россиянВ России предложили удвоить штрафы за неуплату электроэнергииВрач сравнил метеочувствительность у мужчин и женщинВ ФССП рассказали, сколько россиян не могут выехать за границу из-за долговНа Украине рассказали о готовящейся капитуляции Зеленского перед ПутинымСтало известно, сколько россияне тратят на лечение своих питомцевЭксперт рассказала, как защититься от хищения денег с бесконтактной картыЭксперты спрогнозировали рост цен в России в ноябреЛечение смертоносного заболевания легких может стать эффективнееЭксперты предупредили о рисках покупки квартиры за наличныеВ Раде высмеяли Зеленского после "замечания" от ТурцииЭксперт рассказал, кто может получить льготу по оплате за электроэнергиюВрач рассказала, как избежать тяжелой формы постковидного синдромаNI: реакция Москвы на провокацию Киева может выйти за рамки резких словМакрон обвинил премьера Австралии во лжи из-за контракта о подлодкахНа Украине обвинили Литву и Молдавию в предательстве ради России"От ужаса чуть не умерла": соседка раскрыла детали убийства девочек в ТувеРоссиянам назвали случаи, когда лучше заплатить наличными