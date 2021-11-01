https://ria.ru/20211101/vegetariantsy-1757134465.html

Врачи рассказали, почему для прививающихся опасно вегетарианство

Врачи рассказали, почему для прививающихся опасно вегетарианство - РИА Новости, 01.11.2021

Врачи рассказали, почему для прививающихся опасно вегетарианство

Вегетарианцы исключают из рациона продукты животного происхождения, которые поступают в организм только с пищей, что, в свою очередь, может негативно повлиять... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T00:48

2021-11-01T00:48

2021-11-01T00:48

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Вегетарианцы исключают из рациона продукты животного происхождения, которые поступают в организм только с пищей, что, в свою очередь, может негативно повлиять на формирование хорошего иммунного ответа на прививку от COVID-19, сообщили РИА Новости опрошенные врачи-терапевты.Всемирный день вегана традиционно отмечается 1 ноября. Термин начал использоваться Веганским обществом, основанным Дональдом Уотсоном в 1944 году в Лондоне. Веганы употребляют в пищу только растительные продукты.По его словам, в ходе формирования иммунитета очень важно помочь организму в этом процессе. Полноценное питание, сбалансированный сон и отдых, отсутствие стрессов - вот основной перечень факторов, которые, наряду с вакциной, способствуют стойкому иммунитету от коронавируса.С мнением Асанова о том, что питание вегетарианцев из-за отсутствия в рационе полноценных белков может негативно повлиять на выработку хорошего иммунного ответа на прививку от COVID-19, согласилась врач-терапевт Мария Владимирова."Чем дольше человек увлекается вегетарианством, тем слабее у него иммунитет. Конечно, это может принести в его жизнь хронические болезни. Не думаю, что питание вегетарианцев положительно скажется на выработку хорошего иммунного ответа на прививку", - сказала Владимирова.

https://ria.ru/20211031/vaktsina-1757081619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, тимур асанов