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Жителям МО предложили пройти бесплатный интенсив по цифровым технологиям
Жителям МО предложили пройти бесплатный интенсив по цифровым технологиям - РИА Новости, 01.11.2021
Жителям МО предложили пройти бесплатный интенсив по цифровым технологиям
Жителям Московской области предложили бесплатно обучиться цифровой грамотности и IT-технологиям на интенсиве "Готов к цифре!", который проводится в рамках... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T16:51
2021-11-01T16:51
2021-11-01T16:51
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Жителям Московской области предложили бесплатно обучиться цифровой грамотности и IT-технологиям на интенсиве "Готов к цифре!", который проводится в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Пройти курс можно на сайте готовкцифре.рф до 20 декабря, сообщил телеканал "360".Участников курса ждет более 30 вебинаров и мастер-классов от специалистов IT-сферы. В конце интенсива участники смогут пройти тестирование по цифровой грамотности, после чего получат электронные сертификаты.
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