https://ria.ru/20211101/vebinar-1757246589.html

Жителям МО предложили пройти бесплатный интенсив по цифровым технологиям

Жителям МО предложили пройти бесплатный интенсив по цифровым технологиям - РИА Новости, 01.11.2021

Жителям МО предложили пройти бесплатный интенсив по цифровым технологиям

Жителям Московской области предложили бесплатно обучиться цифровой грамотности и IT-технологиям на интенсиве "Готов к цифре!", который проводится в рамках... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T16:51

2021-11-01T16:51

2021-11-01T16:51

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Жителям Московской области предложили бесплатно обучиться цифровой грамотности и IT-технологиям на интенсиве "Готов к цифре!", который проводится в рамках федерального проекта "Кадры для цифровой экономики". Пройти курс можно на сайте готовкцифре.рф до 20 декабря, сообщил телеканал "360".Участников курса ждет более 30 вебинаров и мастер-классов от специалистов IT-сферы. В конце интенсива участники смогут пройти тестирование по цифровой грамотности, после чего получат электронные сертификаты.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)