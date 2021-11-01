https://ria.ru/20211101/vaktsiny-1757205610.html

Генсек ООН назвал недостаток вакцин в Африке мировым позором

Генсек ООН назвал недостаток вакцин в Африке мировым позором - РИА Новости, 01.11.2021

Генсек ООН назвал недостаток вакцин в Африке мировым позором

Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал позором всего мира то, что в развитых странах людям делают уже третью прививку от коронавируса, тогда как в Африке полностью... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T14:10

2021-11-01T14:10

2021-11-01T14:10

распространение коронавируса

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воз

здоровье - общество

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ООН, 1 ноя - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал позором всего мира то, что в развитых странах людям делают уже третью прививку от коронавируса, тогда как в Африке полностью привиты лишь 5% населения.Заявление генсека опубликовано в связи с известием о гибели от коронавируса 5 миллионов жителей Земли. Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, сообщил ранее, что число скончавшихся людей с коронавирусом во всем мире превысило отметку в 5 миллионов. Число выявленных случаев заражения коронавирусом по всему миру превышает 246,7 миллиона. Наибольшее число смертей среди пациентов с коронавирусом зафиксировано в США – свыше 745 тысяч."Эта ужасающая веха напоминает нам о том, что мы терпим поражение в большей части планеты. В то время как богатые страны внедряют третьи дозы вакцины COVID-19, только около 5% людей в Африке полностью вакцинированы. Это позор всего мира", - заявил Гутерреш.Он призвал мировых лидеров полностью поддержать объявленную ВОЗ Глобальную стратегию вакцинации. "К концу этого года нам необходимо предоставить вакцины 40% людей во всех странах, а к середине 2022 года - 70%", - отметил он.Генсек призывал лидеров действовать безотлагательно и масштабно, устранять пробелы в финансировании и координировать свои действия для достижения успеха."Ошибка - думать, что пандемия закончилась", - заявил он.

https://ria.ru/20211031/vaktsinatsiya-1757096464.html

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