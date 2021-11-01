https://ria.ru/20211101/vaktsinatsiya-1757277767.html

В Дагестане ускорились темпы вакцинации после введения антиковидных мер

В Дагестане ускорились темпы вакцинации после введения антиковидных мер - РИА Новости, 01.11.2021

В Дагестане ускорились темпы вакцинации после введения антиковидных мер

Темпы вакцинации в Дагестане ускорились после введения ограничительных мер, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T19:06

2021-11-01T19:06

2021-11-01T19:06

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МАХАЧКАЛА, 1 ноя - РИА Новости. Темпы вакцинации в Дагестане ускорились после введения ограничительных мер, заявили РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава.Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал Дагестан в числе регионов, где требуется ускорить вакцинацию от коронавируса. Помимо Дагестана, в список вошли Ростовская и Кемеровская области, Камчатка, Коми и Северная Осетия."Мы регулярно проводим разъяснительную работу с населением. С введением ограничительных мер темпы вакцинации значительно ускорились. На сегодняшний день вакцинированы 527 185 человек", – сообщил собеседник агентства.Власти Дагестана ввели с 28 октября систему QR-кодов для посещения кафе и ресторанов, торговых центров, театров и других общественных мест.

https://ria.ru/20211101/koronavirus-1757236811.html

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2021

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