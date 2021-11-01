https://ria.ru/20211101/vaktsinatsiya-1757166161.html
Кардиолог рассказал о вакцинации при сердечно-сосудистых заболеваниях
Кардиолог рассказал о вакцинации при сердечно-сосудистых заболеваниях - РИА Новости, 01.11.2021
Кардиолог рассказал о вакцинации при сердечно-сосудистых заболеваниях
Сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказанием для вакцинации от коронавируса, небольшую паузу перед уколом можно сделать в случае... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T11:21
2021-11-01T11:21
2021-11-01T11:32
распространение коронавируса
общество
сергей бойцов
коронавирус в россии
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказанием для вакцинации от коронавируса, небольшую паузу перед уколом можно сделать в случае свежеперенесенного острого инфаркта или нарушения мозгового кровообращения, заявил главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения России Сергей Бойцов.Он пояснил, что наличие сердечно-сосудистых заболеваний является прямым показанием для прививки от коронавируса."Противопоказаний за исключением острых событий, которые сейчас непосредственно переносит пациент, например, острый инфаркт миокарда или острое нарушение мозгового кровообращения, которое случилось еще вот только-только - то здесь очень небольшая пауза может быть сделана", - сказал Бойцов на пресс-конференции о последствиях коронавируса для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и их профилактике.Он подчеркнул, что ни сердечная недостаточность, ни артериальная гипертония ни нарушение сердечного ритма не являются противопоказаниями для вакцинации от коронавируса.
https://ria.ru/20211101/vaktsinatsiya-1757132855.html
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общество, сергей бойцов, коронавирус в россии
11:21 01.11.2021 (обновлено: 11:32 01.11.2021)
Кардиолог рассказал о вакцинации при сердечно-сосудистых заболеваниях
Эксперт Бойцов: паузу перед вакцинацией от COVID можно сделать при остром инфаркте