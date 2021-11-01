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Ленобласть признала иностранные вакцины для посещения театров и музеев

Ленобласть признала иностранные вакцины для посещения театров и музеев - РИА Новости, 01.11.2021

Ленобласть признала иностранные вакцины для посещения театров и музеев

Ленинградская область признает QR-коды импортных прививок от COVID-19 при посещении музеев и театров региона, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T13:03

2021-11-01T13:03

2021-11-01T13:07

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Ленинградская область признает QR-коды импортных прививок от COVID-19 при посещении музеев и театров региона, сообщает пресс-служба областного правительства."Ленобласть признает QR-коды импортных прививок от COVID-19 при посещении музеев и театров. Вопрос согласован сегодня губернатором Александром Дрозденко и главным санитарным врачом по Ленобласти Ольгой Историк на еженедельном аппаратном совещании", - сказано в сообщении.Согласно ограничительным мерам, в музеи и театры региона с 30 октября можно пройти при предъявлении QR-кода, медотвода от прививки или отрицательного ПЦР-теста. Также на работу по QR-кодам перешли кафе и рестораны области.

https://ria.ru/20211030/zakharova-1757046317.html

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2021

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