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Ленобласть признала иностранные вакцины для посещения театров и музеев
Ленобласть признала иностранные вакцины для посещения театров и музеев - РИА Новости, 01.11.2021
Ленобласть признала иностранные вакцины для посещения театров и музеев
Ленинградская область признает QR-коды импортных прививок от COVID-19 при посещении музеев и театров региона, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T13:03
2021-11-01T13:03
2021-11-01T13:07
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Ленинградская область признает QR-коды импортных прививок от COVID-19 при посещении музеев и театров региона, сообщает пресс-служба областного правительства."Ленобласть признает QR-коды импортных прививок от COVID-19 при посещении музеев и театров. Вопрос согласован сегодня губернатором Александром Дрозденко и главным санитарным врачом по Ленобласти Ольгой Историк на еженедельном аппаратном совещании", - сказано в сообщении.Согласно ограничительным мерам, в музеи и театры региона с 30 октября можно пройти при предъявлении QR-кода, медотвода от прививки или отрицательного ПЦР-теста. Также на работу по QR-кодам перешли кафе и рестораны области.
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ленинградская область, здоровье - общество, александр дрозденко, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, культура, вакцинация россиян от covid-19
13:03 01.11.2021 (обновлено: 13:07 01.11.2021)
Ленобласть признала иностранные вакцины для посещения театров и музеев
В Ленинградской области разрешат привитым иностранными вакцинами посещать театры и музеи