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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211101/vaktsina-1757153060.html
В Петербург поступила партия вакцины "Спутник Лайт"
В Петербург поступила партия вакцины "Спутник Лайт" - РИА Новости, 01.11.2021
В Петербург поступила партия вакцины "Спутник Лайт"
Партия вакцины "Спутник Лайт" в объеме 100 тысяч доз поступила в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T10:14
2021-11-01T10:14
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Партия вакцины "Спутник Лайт" в объеме 100 тысяч доз поступила в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."На фармбазу Петербурга поступила партия вакцины "Спутник Лайт" в количестве 100 тысяч доз", - говорится в сообщении.Отмечается, что, согласно методическим рекомендациям Минздрава РФ, вакцину "Спутник Лайт" нужно использовать для вакцинации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, спустя 6 месяцев или вакцинированных ранее (более 6 месяцев) любой вакциной для профилактики COVID-19."Нам необходимо наращивать темпы вакцинации, чтобы быстрее выработать коллективный иммунитет. Но не менее важно, чтобы те, кто привился ранее, прошли ревакцинацию, чтобы повысить уровень защиты от ковида. Также тем, кто переболел, тоже необходимо привиться. Сегодня в городе создано множество возможностей для этого. Прививочные пункты есть не только в медицинских учреждениях, но и в торговых центрах, куда можно прийти без предварительной записи", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.По данным городских властей, полный цикл вакцинации в Петербурге закончили 1 901 917 человек.28 октября сообщалось, что запас вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в Петербурге заканчивается, осталось порядка 35 тысяч доз.
https://ria.ru/20211031/testirovanie-1757068751.html
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общество, санкт-петербург, здоровье - общество, коронавирус covid-19
10:14 01.11.2021
 
В Петербург поступила партия вакцины "Спутник Лайт"

В Петербург поступила партия вакцины "Спутник Лайт" в объеме сто тысяч доз

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАмпула с однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Ампула с однокомпонентной вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноя - РИА Новости. Партия вакцины "Спутник Лайт" в объеме 100 тысяч доз поступила в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"На фармбазу Петербурга поступила партия вакцины "Спутник Лайт" в количестве 100 тысяч доз", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что, согласно методическим рекомендациям Минздрава РФ, вакцину "Спутник Лайт" нужно использовать для вакцинации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, спустя 6 месяцев или вакцинированных ранее (более 6 месяцев) любой вакциной для профилактики COVID-19.
"Нам необходимо наращивать темпы вакцинации, чтобы быстрее выработать коллективный иммунитет. Но не менее важно, чтобы те, кто привился ранее, прошли ревакцинацию, чтобы повысить уровень защиты от ковида. Также тем, кто переболел, тоже необходимо привиться. Сегодня в городе создано множество возможностей для этого. Прививочные пункты есть не только в медицинских учреждениях, но и в торговых центрах, куда можно прийти без предварительной записи", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
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По данным городских властей, полный цикл вакцинации в Петербурге закончили 1 901 917 человек.
28 октября сообщалось, что запас вакцины от коронавируса "Спутник Лайт" в Петербурге заканчивается, осталось порядка 35 тысяч доз.
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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