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Наука
https://ria.ru/20211101/urfu-1756691839.html
Лечение смертоносного заболевания легких может стать эффективнее
Лечение смертоносного заболевания легких может стать эффективнее - РИА Новости, 01.11.2021
Лечение смертоносного заболевания легких может стать эффективнее
Смертельно опасное заболевание, синдром острого повреждения легких (СОПЛ), с большой степенью вероятности может поражать людей в период массовых вирусных... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T03:00
2021-11-01T03:00
наука
египет
екатеринбург
саудовская аравия
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навигатор абитуриента
университетская наука
россия
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Смертельно опасное заболевание, синдром острого повреждения легких (СОПЛ), с большой степенью вероятности может поражать людей в период массовых вирусных вспышек. Оно приводит к высокому уровню смертности и до сих пор считается сложно излечимым. Ученые Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) с коллегами из других стран нашли способ эффективного влияния на лечение СОПЛ, используя природные биологически активные вещества широкого спектра действия. По мнению экспертов, они результативнее синтетических аналогов. Исследование опубликовано в журнале International Immunopharmacology.Синдром острого повреждения легких (СОПЛ) — это патология системы внешнего дыхания, которая вызывает отек легких и снижает уровень насыщения крови кислородом. Заболевание может возникать после операций, например, на сердце или аорте. По словам авторов исследования, СОПЛ также могут спровоцировать вирус гриппа А и, с большой вероятностью, коронавирус.Специалисты изучили вещества природного происхождения изофлавоноиды и установили, что они сдерживают развитие воспалений. Помимо этого они обладают комплексом лечебных эффектов на организм человека, оказывая антидиабетический, иммуностимулирующий, антиканцерогенный и антивозрастной эффект.Изофлавоноиды — это класс фенольных соединений флавоноидов, многие из которых являются биологически активными веществами. Их также иногда называют фитоэстрогенами."Существуют синтетические и природные изофлавоноиды. Синтетические обладают меньшей биологической активностью по сравнению с комплексом натуральных. Мы экстрагируем изофлавоноиды из цветков и корней кудзу, цветков красного клевера и соевой мелассы", — прокомментировала профессор кафедры технологии органического синтеза Елена Ковалева.В рамках исследования ученые экспериментально воспроизвели СОПЛ на лабораторных животных и определили изофлавоноиды, обладающие терапевтическим эффектом: это биоханин А, дайдзеин, генистеин и генистеин-3'-сульфонат натрия и формонентин.По словам экспертов, они также разработали безопасный и нетоксичный способ получения изофлавоноидов."Зеленые" технологии для извлечения изофлавоноидов из различного сырья являются более экологичными и биодоступными в отличие от синтетического способа их получения, утверждают эксперты.Исследуемые вещества, помимо лечения и профилактики СОПЛ, можно использовать в сочетанной терапии онкологических заболеваний, диабета второго типа, а также применять с целью общего повышения иммунитета и в антивозрастной терапии. Кроме того, исследователи УрФУ разрабатывают функциональные продукты питания с изофлавоноидами и другими природными актиоксидантами: сыры и ферментированные растительные йогурты.В исследовании также принимали участие коллеги из Индии, Египта и Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20211005/legkie-1753176700.html
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египет, екатеринбург, саудовская аравия, уральский федеральный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:00 01.11.2021
 

Лечение смертоносного заболевания легких может стать эффективнее

© РИА Новости / Татьяна МакееваМедицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова в Москве
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М.В. Ломоносова в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Татьяна Макеева
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Смертельно опасное заболевание, синдром острого повреждения легких (СОПЛ), с большой степенью вероятности может поражать людей в период массовых вирусных вспышек. Оно приводит к высокому уровню смертности и до сих пор считается сложно излечимым. Ученые Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) с коллегами из других стран нашли способ эффективного влияния на лечение СОПЛ, используя природные биологически активные вещества широкого спектра действия. По мнению экспертов, они результативнее синтетических аналогов. Исследование опубликовано в журнале International Immunopharmacology.
Синдром острого повреждения легких (СОПЛ) — это патология системы внешнего дыхания, которая вызывает отек легких и снижает уровень насыщения крови кислородом. Заболевание может возникать после операций, например, на сердце или аорте. По словам авторов исследования, СОПЛ также могут спровоцировать вирус гриппа А и, с большой вероятностью, коронавирус.
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5 октября, 14:44Наука
Ученые выявили ключевой элемент иммунитета легких
Специалисты изучили вещества природного происхождения изофлавоноиды и установили, что они сдерживают развитие воспалений. Помимо этого они обладают комплексом лечебных эффектов на организм человека, оказывая антидиабетический, иммуностимулирующий, антиканцерогенный и антивозрастной эффект.
Изофлавоноиды — это класс фенольных соединений флавоноидов, многие из которых являются биологически активными веществами. Их также иногда называют фитоэстрогенами.
"Существуют синтетические и природные изофлавоноиды. Синтетические обладают меньшей биологической активностью по сравнению с комплексом натуральных. Мы экстрагируем изофлавоноиды из цветков и корней кудзу, цветков красного клевера и соевой мелассы", — прокомментировала профессор кафедры технологии органического синтеза Елена Ковалева.
© Фото : пресс-служба УрФУЕлена Ковалева в лабораториях ХФЦ УрФУ
профессор кафедры технологии органического синтеза Елена Ковалева в лабораториях ХФЦ УрФУ - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© Фото : пресс-служба УрФУ
Елена Ковалева в лабораториях ХФЦ УрФУ
В рамках исследования ученые экспериментально воспроизвели СОПЛ на лабораторных животных и определили изофлавоноиды, обладающие терапевтическим эффектом: это биоханин А, дайдзеин, генистеин и генистеин-3'-сульфонат натрия и формонентин.
По словам экспертов, они также разработали безопасный и нетоксичный способ получения изофлавоноидов.

"Вместе с коллегами мы испытываем экстракты изофлавоноидов на клетках и тканях легких лабораторных животных. Для этого наша научная группа разрабатывает и использует в работе природные водные смеси нетоксичных органических соединений — NADES. Их называют "зелеными" растворителями или растворителями XXI века", — отметила Ковалева.

"Зеленые" технологии для извлечения изофлавоноидов из различного сырья являются более экологичными и биодоступными в отличие от синтетического способа их получения, утверждают эксперты.
Исследуемые вещества, помимо лечения и профилактики СОПЛ, можно использовать в сочетанной терапии онкологических заболеваний, диабета второго типа, а также применять с целью общего повышения иммунитета и в антивозрастной терапии. Кроме того, исследователи УрФУ разрабатывают функциональные продукты питания с изофлавоноидами и другими природными актиоксидантами: сыры и ферментированные растительные йогурты.
В исследовании также принимали участие коллеги из Индии, Египта и Саудовской Аравии.
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