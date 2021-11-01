https://ria.ru/20211101/urfu-1756691839.html

Лечение смертоносного заболевания легких может стать эффективнее

Лечение смертоносного заболевания легких может стать эффективнее - РИА Новости, 01.11.2021

Лечение смертоносного заболевания легких может стать эффективнее

Смертельно опасное заболевание, синдром острого повреждения легких (СОПЛ), с большой степенью вероятности может поражать людей в период массовых вирусных... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T03:00

2021-11-01T03:00

2021-11-01T03:00

наука

египет

екатеринбург

саудовская аравия

уральский федеральный университет

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Смертельно опасное заболевание, синдром острого повреждения легких (СОПЛ), с большой степенью вероятности может поражать людей в период массовых вирусных вспышек. Оно приводит к высокому уровню смертности и до сих пор считается сложно излечимым. Ученые Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) с коллегами из других стран нашли способ эффективного влияния на лечение СОПЛ, используя природные биологически активные вещества широкого спектра действия. По мнению экспертов, они результативнее синтетических аналогов. Исследование опубликовано в журнале International Immunopharmacology.Синдром острого повреждения легких (СОПЛ) — это патология системы внешнего дыхания, которая вызывает отек легких и снижает уровень насыщения крови кислородом. Заболевание может возникать после операций, например, на сердце или аорте. По словам авторов исследования, СОПЛ также могут спровоцировать вирус гриппа А и, с большой вероятностью, коронавирус.Специалисты изучили вещества природного происхождения изофлавоноиды и установили, что они сдерживают развитие воспалений. Помимо этого они обладают комплексом лечебных эффектов на организм человека, оказывая антидиабетический, иммуностимулирующий, антиканцерогенный и антивозрастной эффект.Изофлавоноиды — это класс фенольных соединений флавоноидов, многие из которых являются биологически активными веществами. Их также иногда называют фитоэстрогенами."Существуют синтетические и природные изофлавоноиды. Синтетические обладают меньшей биологической активностью по сравнению с комплексом натуральных. Мы экстрагируем изофлавоноиды из цветков и корней кудзу, цветков красного клевера и соевой мелассы", — прокомментировала профессор кафедры технологии органического синтеза Елена Ковалева.В рамках исследования ученые экспериментально воспроизвели СОПЛ на лабораторных животных и определили изофлавоноиды, обладающие терапевтическим эффектом: это биоханин А, дайдзеин, генистеин и генистеин-3'-сульфонат натрия и формонентин.По словам экспертов, они также разработали безопасный и нетоксичный способ получения изофлавоноидов."Зеленые" технологии для извлечения изофлавоноидов из различного сырья являются более экологичными и биодоступными в отличие от синтетического способа их получения, утверждают эксперты.Исследуемые вещества, помимо лечения и профилактики СОПЛ, можно использовать в сочетанной терапии онкологических заболеваний, диабета второго типа, а также применять с целью общего повышения иммунитета и в антивозрастной терапии. Кроме того, исследователи УрФУ разрабатывают функциональные продукты питания с изофлавоноидами и другими природными актиоксидантами: сыры и ферментированные растительные йогурты.В исследовании также принимали участие коллеги из Индии, Египта и Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20211005/legkie-1753176700.html

https://ria.ru/20210526/dgtu-1733837438.html

египет

екатеринбург

саудовская аравия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

египет, екатеринбург, саудовская аравия, уральский федеральный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии