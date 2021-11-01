https://ria.ru/20211101/ural-1757204696.html

На Урале проверяют сведения о жертве изнасилования, принятой за проститутку

На Урале проверяют сведения о жертве изнасилования, принятой за проститутку - РИА Новости, 01.11.2021

На Урале проверяют сведения о жертве изнасилования, принятой за проститутку

Следствие в Екатеринбурге организовало проверку информации об изнасиловании девушки, которая якобы обратилась с заявлением в полицию, где ее приняли за... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T14:07

2021-11-01T14:07

2021-11-01T14:07

происшествия

екатеринбург

свердловская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Следствие в Екатеринбурге организовало проверку информации об изнасиловании девушки, которая якобы обратилась с заявлением в полицию, где ее приняли за проститутку, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Свердловской области.Ранее девушка написала в Instagram, что в парке на нее напал мужчина, изнасиловал, а потом повез в хостел, где насилие продолжилось. Девушка заявила, что ей удалось убежать, когда мужчина уснул. По ее словам, она пыталась подать заявление в полицию, но там ее приняли за проститутку. Пост набрал почти 100 тысяч лайков."По заявлению гражданки следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка", - сказали в СУСК.В УМВД по Екатеринбургу РИА Новости заявили, что в приеме заявления полиция не отказывала."Однако гражданку предупредили об ответственности за заведомо ложный донос, что предусмотрено при подаче любого заявления о преступлении. Гражданин, на которого указала заявительница, был установлен и опрошен. В настоящее время материал проверки передан в Следственный комитет", - отметили в УМВД.

https://ria.ru/20210611/shovinizm-1736520249.html

https://ria.ru/20210312/iznasilovanie-1601031008.html

екатеринбург

свердловская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, екатеринбург, свердловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия