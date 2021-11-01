https://ria.ru/20211101/ural-1757204696.html
На Урале проверяют сведения о жертве изнасилования, принятой за проститутку
На Урале проверяют сведения о жертве изнасилования, принятой за проститутку - РИА Новости, 01.11.2021
На Урале проверяют сведения о жертве изнасилования, принятой за проститутку
Следствие в Екатеринбурге организовало проверку информации об изнасиловании девушки, которая якобы обратилась с заявлением в полицию, где ее приняли за... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T14:07
2021-11-01T14:07
2021-11-01T14:07
происшествия
екатеринбург
свердловская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноя – РИА Новости. Следствие в Екатеринбурге организовало проверку информации об изнасиловании девушки, которая якобы обратилась с заявлением в полицию, где ее приняли за проститутку, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Свердловской области.Ранее девушка написала в Instagram, что в парке на нее напал мужчина, изнасиловал, а потом повез в хостел, где насилие продолжилось. Девушка заявила, что ей удалось убежать, когда мужчина уснул. По ее словам, она пыталась подать заявление в полицию, но там ее приняли за проститутку. Пост набрал почти 100 тысяч лайков."По заявлению гражданки следственным отделом по Чкаловскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области проводится доследственная проверка", - сказали в СУСК.В УМВД по Екатеринбургу РИА Новости заявили, что в приеме заявления полиция не отказывала."Однако гражданку предупредили об ответственности за заведомо ложный донос, что предусмотрено при подаче любого заявления о преступлении. Гражданин, на которого указала заявительница, был установлен и опрошен. В настоящее время материал проверки передан в Следственный комитет", - отметили в УМВД.
https://ria.ru/20210611/shovinizm-1736520249.html
https://ria.ru/20210312/iznasilovanie-1601031008.html
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происшествия, екатеринбург, свердловская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
На Урале проверяют сведения о жертве изнасилования, принятой за проститутку
На Урале проверяют сведения о жертве изнасилования, принятой полицией за проститутку