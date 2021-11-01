https://ria.ru/20211101/ukraina-1757288738.html
МИД Украины обратился к руководству России
МИД Украины обратился к руководству России - РИА Новости, 01.11.2021
МИД Украины обратился к руководству России
Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко призвал власти РФ прекратить мыслить категориями войны и добросовестно выполнять... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T20:40
2021-11-01T20:40
2021-11-01T21:11
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верховная рада украины
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КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко призвал власти РФ прекратить мыслить категориями войны и добросовестно выполнять договоренности, достигнутые на саммите лидеров "нормандского формата" в декабре 2019 года.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на востоке Украины наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и втянуть Россию в силовые действия."Жители Донбасса уже увидели достаточно российских силовых действий, горя и разрухи. Именно поэтому наше государство постоянно предлагает шаги для сдвига с места мирного урегулирования. А Российская Федерация игнорирует их под разными предлогами. Призываем РФ наконец-то прекратить мыслить категориями войны. Ожидаем добросовестного выполнения ею договоренностей саммита лидеров "нормандского формата", достигнутых в Париже в декабре 2019 года", - заявил Николенко в комментарии изданию Hromadske ("Общественное").При этом он добавил, что украинская сторона оставляет за собой право отвечать на наступательные действия в Донбассе. "В то же время украинская сторона оставляет за собой право ответа на наступательные действия, обстрелы, вооруженные провокации, как это предусмотрено дополнительными мерами по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года", - добавил Николенко.
https://ria.ru/20211101/ukraina-1757262462.html
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в мире, киев, верховная рада украины, мид украины, сергей лавров, россия, олег николенко
20:40 01.11.2021 (обновлено: 21:11 01.11.2021)
МИД Украины обратился к руководству России
МИД Украины заявил о праве отвечать на наступательные действия в Донбассе