17:59 01.11.2021 (обновлено: 18:12 01.11.2021)
В Совфеде ответили на слова главы "Нафтогаза" о риске войны с Россией
Сенатор Ковитиди призвала главу "Нафтогаза", говорившего о войне, не шантажировать Россию
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Киеву следует сконцентрироваться на решении внутренних проблем и перестать шантажировать Москву, заявила RT сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в ответ на заявление главы "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко об уязвимости Украины перед "российским вторжением" из-за запуска "Северного потока — 2".
"Разграбленные транзитные коммуникации ремонтировать нужно, экономикой тоже хотя бы периодически заниматься необходимо, ведь счастливее и богаче от такой непрофессиональной политики в области государственного управления украинцы не становятся", — посоветовала сенатор.
Ранее Витренко заявил в интервью Financial Times, что отсутствие в будущем физического транзита газа через Украину якобы увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми ее последствиями.
"Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока — 2" в сентябре. Сейчас идет работа по сертификации оператора газопровода. По словам председателя "Газпрома" Алексея Миллера, компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне.
В России неоднократно объясняли, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект. Москва также готова продолжать транзит газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.
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