https://ria.ru/20211101/ukraina-1757265852.html

Главу "Нафтогаза", заговорившего о войне с Россией, жестко поставили на место

В Совфеде ответили на слова главы "Нафтогаза" о риске войны с Россией - РИА Новости, 01.11.2021

Главу "Нафтогаза", заговорившего о войне с Россией, жестко поставили на место

Киеву следует сконцентрироваться на решении внутренних проблем и перестать шантажировать Москву, заявила RT сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в ответ на заявление РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T17:59

2021-11-01T17:59

2021-11-01T18:12

газпром

нафтогаз украины

ольга ковитиди

юрий витренко

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Киеву следует сконцентрироваться на решении внутренних проблем и перестать шантажировать Москву, заявила RT сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в ответ на заявление главы "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко об уязвимости Украины перед "российским вторжением" из-за запуска "Северного потока — 2"."Разграбленные транзитные коммуникации ремонтировать нужно, экономикой тоже хотя бы периодически заниматься необходимо, ведь счастливее и богаче от такой непрофессиональной политики в области государственного управления украинцы не становятся", — посоветовала сенатор.Ранее Витренко заявил в интервью Financial Times, что отсутствие в будущем физического транзита газа через Украину якобы увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми ее последствиями."Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока — 2" в сентябре. Сейчас идет работа по сертификации оператора газопровода. По словам председателя "Газпрома" Алексея Миллера, компания пустит топливо по магистрали уже в этом отопительном сезоне.В России неоднократно объясняли, что "Северный поток — 2" — это коммерческий проект. Москва также готова продолжать транзит газа через Украину, но он зависит от многих факторов, включая объемы будущих европейских закупок.

https://ria.ru/20211101/ukraina-1757219902.html

https://ria.ru/20211023/potok-1755949882.html

россия

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2021

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газпром, нафтогаз украины, ольга ковитиди, юрий витренко, северный поток — 2, россия