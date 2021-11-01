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Украина решила устроить России "страшную мясорубку"
На Украине пригрозили России "поражением в страшной мясорубке" - РИА Новости, 01.11.2021
Украина решила устроить России "страшную мясорубку"
Вооруженные силы России "не смогут победить" украинскую армию в случае развязывания полномасштабной войны, заявил внештатный советник главы офиса президента... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T17:46
2021-11-01T17:46
2021-11-01T23:41
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Вооруженные силы России "не смогут победить" украинскую армию в случае развязывания полномасштабной войны, заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович."Это будет страшная мясорубка… Нам не будет весело, но и они не решат своих политических задач военным путем. Они получат огромные военные потери техники и личного состава", — сказал он в эфире телеканала "Украина 24".По его мнению, экономическая опасность страшнее для Киева, чем военное наступление. Никаких данных, подтверждающих свое мнение, он не привел.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20211030/ukraina-1756947161.html
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в мире, украина, киев, москва, россия, алексей арестович
17:46 01.11.2021 (обновлено: 23:41 01.11.2021)
На Украине пригрозили России "поражением в страшной мясорубке"
Советник офиса Зеленского Арестович: Россию ждет "поражение" в случае войны с Украиной