Украина в шаге от энергетической катастрофы, заявили в Раде
Депутат Рабинович: Украина в шаге от энергокатастрофы после ссоры с Россией и Белоруссией
КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Украина находится в шаге от катастрофы в энергетике, поссорившись с РФ и Белоруссией, Киеву ничего не остаётся как "клянчить энергоресурсы", заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Вадим Рабинович.
"В энергетической сфере – начало конца. Мы в шаге от катастрофы, без преувеличения. Напомню, вы слезли с российской нефтяной и газовой иглы, с российской электрической иглы, вы поссорились с Белоруссией, и теперь ничего не остаётся, как клянчить энергоресурсы и при этом удивляться, почему нам никто ничего не дает. Те, кто нам говорили: не берите газ и электричество в России, а это Литва и Молдова, быстренько все сами закупили, когда пошла речь об их народах, а украинцам, что остаётся? Терпеть и мерзнуть?" - сказал Рабинович в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.
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Ранее агентство УНН со ссылкой на источник сообщило, что министерство энергетики Украины разрабатывает план по предотвращению кризиса в энергетике в связи с высокими ценами на газ и дефицитом угля.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее говорил, что страна отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Вместе с тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что страна полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина намерена к 2023 году отсоединиться от энергосистем РФ и Белоруссии и присоединиться к системе поставки электроэнергии из ЕС (ENTSO-E).