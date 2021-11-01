https://ria.ru/20211101/ukraina-1757194329.html

Украина в шаге от энергетической катастрофы, заявили в Раде

Украина в шаге от энергетической катастрофы, заявили в Раде - РИА Новости, 01.11.2021

Украина в шаге от энергетической катастрофы, заявили в Раде

Украина находится в шаге от катастрофы в энергетике, поссорившись с РФ и Белоруссией, Киеву ничего не остаётся как "клянчить энергоресурсы", заявил депутат... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T13:22

2021-11-01T13:22

2021-11-01T13:22

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вадим рабинович

оппозиционная платформа - за жизнь

россия

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КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Украина находится в шаге от катастрофы в энергетике, поссорившись с РФ и Белоруссией, Киеву ничего не остаётся как "клянчить энергоресурсы", заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Вадим Рабинович."В энергетической сфере – начало конца. Мы в шаге от катастрофы, без преувеличения. Напомню, вы слезли с российской нефтяной и газовой иглы, с российской электрической иглы, вы поссорились с Белоруссией, и теперь ничего не остаётся, как клянчить энергоресурсы и при этом удивляться, почему нам никто ничего не дает. Те, кто нам говорили: не берите газ и электричество в России, а это Литва и Молдова, быстренько все сами закупили, когда пошла речь об их народах, а украинцам, что остаётся? Терпеть и мерзнуть?" - сказал Рабинович в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.Ранее агентство УНН со ссылкой на источник сообщило, что министерство энергетики Украины разрабатывает план по предотвращению кризиса в энергетике в связи с высокими ценами на газ и дефицитом угля.Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее говорил, что страна отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Вместе с тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что страна полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе.В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина намерена к 2023 году отсоединиться от энергосистем РФ и Белоруссии и присоединиться к системе поставки электроэнергии из ЕС (ENTSO-E).

https://ria.ru/20211030/ukraina-1756947161.html

https://ria.ru/20211023/koleni-1755903425.html

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в мире, украина, белоруссия, верховная рада украины, вадим рабинович, оппозиционная платформа - за жизнь, россия