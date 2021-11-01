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Украина в шаге от энергетической катастрофы, заявили в Раде
Украина в шаге от энергетической катастрофы, заявили в Раде - РИА Новости, 01.11.2021
Украина в шаге от энергетической катастрофы, заявили в Раде
Украина находится в шаге от катастрофы в энергетике, поссорившись с РФ и Белоруссией, Киеву ничего не остаётся как "клянчить энергоресурсы", заявил депутат... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T13:22
2021-11-01T13:22
в мире
украина
белоруссия
верховная рада украины
вадим рабинович
оппозиционная платформа - за жизнь
россия
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КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Украина находится в шаге от катастрофы в энергетике, поссорившись с РФ и Белоруссией, Киеву ничего не остаётся как "клянчить энергоресурсы", заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Вадим Рабинович."В энергетической сфере – начало конца. Мы в шаге от катастрофы, без преувеличения. Напомню, вы слезли с российской нефтяной и газовой иглы, с российской электрической иглы, вы поссорились с Белоруссией, и теперь ничего не остаётся, как клянчить энергоресурсы и при этом удивляться, почему нам никто ничего не дает. Те, кто нам говорили: не берите газ и электричество в России, а это Литва и Молдова, быстренько все сами закупили, когда пошла речь об их народах, а украинцам, что остаётся? Терпеть и мерзнуть?" - сказал Рабинович в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.Ранее агентство УНН со ссылкой на источник сообщило, что министерство энергетики Украины разрабатывает план по предотвращению кризиса в энергетике в связи с высокими ценами на газ и дефицитом угля.Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее говорил, что страна отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Вместе с тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что страна полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе.В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина намерена к 2023 году отсоединиться от энергосистем РФ и Белоруссии и присоединиться к системе поставки электроэнергии из ЕС (ENTSO-E).
https://ria.ru/20211030/ukraina-1756947161.html
https://ria.ru/20211023/koleni-1755903425.html
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в мире, украина, белоруссия, верховная рада украины, вадим рабинович, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
13:22 01.11.2021
 
Украина в шаге от энергетической катастрофы, заявили в Раде

Депутат Рабинович: Украина в шаге от энергокатастрофы после ссоры с Россией и Белоруссией

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкВадим Рабинович
Вадим Рабинович - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Евгений Котенко
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КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Украина находится в шаге от катастрофы в энергетике, поссорившись с РФ и Белоруссией, Киеву ничего не остаётся как "клянчить энергоресурсы", заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Вадим Рабинович.
"В энергетической сфере – начало конца. Мы в шаге от катастрофы, без преувеличения. Напомню, вы слезли с российской нефтяной и газовой иглы, с российской электрической иглы, вы поссорились с Белоруссией, и теперь ничего не остаётся, как клянчить энергоресурсы и при этом удивляться, почему нам никто ничего не дает. Те, кто нам говорили: не берите газ и электричество в России, а это Литва и Молдова, быстренько все сами закупили, когда пошла речь об их народах, а украинцам, что остаётся? Терпеть и мерзнуть?" - сказал Рабинович в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.
Харанорский угольный разрез в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
30 октября, 08:00
"Россия начала войну", наслав на Украину внезапную зиму
Ранее агентство УНН со ссылкой на источник сообщило, что министерство энергетики Украины разрабатывает план по предотвращению кризиса в энергетике в связи с высокими ценами на газ и дефицитом угля.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко ранее говорил, что страна отстает от намеченных планов по накоплению угля для прохождения отопительного сезона и намерена увеличить собственную добычу и импорт. Вместе с тем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что страна полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе.
В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина намерена к 2023 году отсоединиться от энергосистем РФ и Белоруссии и присоединиться к системе поставки электроэнергии из ЕС (ENTSO-E).
Зал Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 23.10.2021
23 октября, 02:10
Названа ошибка Киева, из-за которой Украина "приползет на коленях к Путину"
 
В миреУкраинаБелоруссияВерховная Рада УкраиныВадим РабиновичОппозиционная платформа - За жизньРоссия
 
 
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