https://ria.ru/20211101/ukraina-1757185685.html
Лавров прокомментировал обострение ситуации на Украине
Лавров прокомментировал обострение ситуации на Украине - РИА Новости, 01.11.2021
Лавров прокомментировал обострение ситуации на Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ситуации на Востоке Украины "обострение налицо": наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T12:44
2021-11-01T12:44
2021-11-01T15:00
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ситуация в днр и лнр
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сергей лавров
кирилл вышинский
минские соглашения
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ситуации на Востоке Украины "обострение налицо": наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и втянуть Россию в силовые действия."Но возвращаясь к Украине, к нормандскому формату, да, обострение налицо, попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения, и, наверное, втянуть Россию в какие-то силовые действия, они наблюдаются", - сказал он в эфире программы Кирилла Вышинского "1/6" на канале "Россия 24".
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, кирилл вышинский, минские соглашения
12:44 01.11.2021 (обновлено: 15:00 01.11.2021)
Лавров прокомментировал обострение ситуации на Украине
Лавров обвинил Киев в попытке спровоцировать Москву и втянуть ее в конфликт в Донбассе