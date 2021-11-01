https://ria.ru/20211101/ukraina-1757185685.html

Лавров прокомментировал обострение ситуации на Украине

Лавров прокомментировал обострение ситуации на Украине - РИА Новости, 01.11.2021

Лавров прокомментировал обострение ситуации на Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ситуации на Востоке Украины "обострение налицо": наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T12:44

2021-11-01T12:44

2021-11-01T15:00

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ситуации на Востоке Украины "обострение налицо": наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и втянуть Россию в силовые действия."Но возвращаясь к Украине, к нормандскому формату, да, обострение налицо, попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения, и, наверное, втянуть Россию в какие-то силовые действия, они наблюдаются", - сказал он в эфире программы Кирилла Вышинского "1/6" на канале "Россия 24".

https://ria.ru/20211101/kapitulyatsiya-1757137830.html

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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, кирилл вышинский, минские соглашения