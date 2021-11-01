12:29 01.11.2021 (обновлено: 14:21 01.11.2021)
На Украине заявили о возросшем риске войны с Россией из-за транзита газа
Глава "Нафтогаза Украины" Витренко: отсутствие транзита газа повышает риск войны с Россией
© Фото : Департамент коммуникаций НАК "Нафтогаз Украины"Сотрудник компании "Нафтогаз Украины" на одном из предприятий
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что запуск "Северного потока 2" делает Украину более уязвимой к "российскому вторжению", об этом он заявил в интервью Financial Times.
"(Если) не будет физического транзита (газа) через Украину, это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми ее последствиями", - сказал Витренко. Как пишет издание, по мнению Витренко, введение в эксплуатацию "Северного потока 2" может сделать Украину более уязвимой к "российскому вторжению", так как Москва "избавится от сдерживающего фактора".
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Газопровод "Северный поток 2" от побережья РФ через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. "Газпром" ранее объявил об окончании строительства "Северного потока 2". При этом в РФ отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита. В Москве также призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указал, что объемы транзита должны будут соответствовать новым объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.
Украина выступает против "Северного потока 2" и за сохранение транзита российского газа в Европу через свою территорию.
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