https://ria.ru/20211101/ukraina-1757164681.html

Невеста умершего депутата Рады Полякова заявила, что он был убит

Невеста умершего депутата Рады Полякова заявила, что он был убит - РИА Новости, 01.11.2021

Невеста умершего депутата Рады Полякова заявила, что он был убит

Депутат Верховной рады Украины от группы "За будущее" Анна Скороход, которая проживала с умершим внефракционным депутатом Антоном Поляковым, заявила, что он был РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T11:13

2021-11-01T11:13

2021-11-01T11:13

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КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от группы "За будущее" Анна Скороход, которая проживала с умершим внефракционным депутатом Антоном Поляковым, заявила, что он был убит.Полиция Киева 8 октября сообщила, что депутата Полякова нашли мертвым, ему стало плохо по дороге в такси, врачи констатировали смерть. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть". Позже офис генерального прокурора Украины сообщил, что смерть Полякова, по результатам вскрытия, наступила из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Пресс-секретарь министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщил, что в организме Полякова был найден алкоголь и метадон. Позже замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что методон в организме Полякова был вместе с усиливающим действие наркотиков димедролом.Она также рассказала, что была помолвлена с Поляковым. "Мы должны были расписаться в его день рождения, он очень этого хотел, потому что для него это был праздник. Поэтому я скорее не просто друг, а любимая женщина. Мне очень неприятна вся эта грязь, которая льется, лилась, эта ложь, которая распространяется, в том числе правоохранительными органами, не имеющая ничего общего с правдой", - сказала Скороход.Депутат также сообщила, что у Полякова были "нехорошие отношения" с местной властью, и он выступал против мэра города Чернигова.В ноябре 2019 года фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" в Раде приняла решение исключить Полякова и Скороход за систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вразрез позиции фракции. Как сообщало издание "Украинская правда" со ссылкой на источник, Полякова исключили из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по ряду чувствительных вопросов, а также из-за того, что на заседаниях фракции он конфликтовал с руководством. За несколько дней до смерти Поляков заявил, что депутаты "Слуги народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.

https://ria.ru/20211026/polyakov-1756402404.html

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в мире, украина, киев, верховная рада украины, смерть депутата верховной рады полякова