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Невеста умершего депутата Рады Полякова заявила, что он был убит
Невеста умершего депутата Рады Полякова заявила, что он был убит - РИА Новости, 01.11.2021
Невеста умершего депутата Рады Полякова заявила, что он был убит
Депутат Верховной рады Украины от группы "За будущее" Анна Скороход, которая проживала с умершим внефракционным депутатом Антоном Поляковым, заявила, что он был РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T11:13
2021-11-01T11:13
в мире
украина
киев
верховная рада украины
смерть депутата верховной рады полякова
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КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от группы "За будущее" Анна Скороход, которая проживала с умершим внефракционным депутатом Антоном Поляковым, заявила, что он был убит.Полиция Киева 8 октября сообщила, что депутата Полякова нашли мертвым, ему стало плохо по дороге в такси, врачи констатировали смерть. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть". Позже офис генерального прокурора Украины сообщил, что смерть Полякова, по результатам вскрытия, наступила из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Пресс-секретарь министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщил, что в организме Полякова был найден алкоголь и метадон. Позже замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что методон в организме Полякова был вместе с усиливающим действие наркотиков димедролом.Она также рассказала, что была помолвлена с Поляковым. "Мы должны были расписаться в его день рождения, он очень этого хотел, потому что для него это был праздник. Поэтому я скорее не просто друг, а любимая женщина. Мне очень неприятна вся эта грязь, которая льется, лилась, эта ложь, которая распространяется, в том числе правоохранительными органами, не имеющая ничего общего с правдой", - сказала Скороход.Депутат также сообщила, что у Полякова были "нехорошие отношения" с местной властью, и он выступал против мэра города Чернигова.В ноябре 2019 года фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" в Раде приняла решение исключить Полякова и Скороход за систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вразрез позиции фракции. Как сообщало издание "Украинская правда" со ссылкой на источник, Полякова исключили из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по ряду чувствительных вопросов, а также из-за того, что на заседаниях фракции он конфликтовал с руководством. За несколько дней до смерти Поляков заявил, что депутаты "Слуги народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.
https://ria.ru/20211026/polyakov-1756402404.html
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в мире, украина, киев, верховная рада украины, смерть депутата верховной рады полякова
11:13 01.11.2021
 
Невеста умершего депутата Рады Полякова заявила, что он был убит

Невеста умершего депутата Рады Украины Полякова Анна Скороход заявила, что он был убит

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от группы "За будущее" Анна Скороход, которая проживала с умершим внефракционным депутатом Антоном Поляковым, заявила, что он был убит.
Полиция Киева 8 октября сообщила, что депутата Полякова нашли мертвым, ему стало плохо по дороге в такси, врачи констатировали смерть. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть". Позже офис генерального прокурора Украины сообщил, что смерть Полякова, по результатам вскрытия, наступила из-за острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Пресс-секретарь министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщил, что в организме Полякова был найден алкоголь и метадон. Позже замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил, что методон в организме Полякова был вместе с усиливающим действие наркотиков димедролом.
"Я хотела бы открыто и откровенно на всю страну заявить, что Антон Поляков был убит, и не надо придумывать ничего, не надо рассказывать ничего о наркотиках, или еще какую-то белиберду", - цитирует Скороход сайт телеканала "Украина24".
Она также рассказала, что была помолвлена с Поляковым. "Мы должны были расписаться в его день рождения, он очень этого хотел, потому что для него это был праздник. Поэтому я скорее не просто друг, а любимая женщина. Мне очень неприятна вся эта грязь, которая льется, лилась, эта ложь, которая распространяется, в том числе правоохранительными органами, не имеющая ничего общего с правдой", - сказала Скороход.
Депутат также сообщила, что у Полякова были "нехорошие отношения" с местной властью, и он выступал против мэра города Чернигова.
В ноябре 2019 года фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" в Раде приняла решение исключить Полякова и Скороход за систематическое голосование в комитетах и сессионном зале вразрез позиции фракции. Как сообщало издание "Украинская правда" со ссылкой на источник, Полякова исключили из-за нарушения договоренности о совместном голосовании по ряду чувствительных вопросов, а также из-за того, что на заседаниях фракции он конфликтовал с руководством. За несколько дней до смерти Поляков заявил, что депутаты "Слуги народа" получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.
Депутат Верховной рады Украины Антон Поляков - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 22:54
В организме умершего депутата Рады Полякова нашли еще одно вещество
 
В миреУкраинаКиевВерховная Рада УкраиныСмерть депутата Верховной Рады Полякова
 
 
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